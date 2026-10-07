Ciclismo: Alejandra Neira Dominguez trionfa nella cronometro agli Europei juniores. Lontane le azzurre

Si conclude lontano dalla zona medaglia la prova contro il tempo di Maria Acuti e Linda Rapporti. Le due azzurrine si sono infatti dovuto accontentare della sedicesima e della diciannovesima piazza in occasione della cronometro valida per i Campionati Europei 2026 di ciclismo, competizione in fase di svolgimento in Slovenia, in questo caso sulle strade di Sencur per percorso lungo 22.1 km.

Le nostre portacolori non sono riuscite a trovare in ritmo necessario fin dai primi chilometri, apparendo lontane già al primo intermedio, arrivando dunque al traguardo con un ritardo molto importante rispetto alla prima della classe, ovvero una super Alejandra Neira Dominguez, capace di fermare il cronometro a 33:45.65. Acuti nello specifico ha accusato un gap di 1’59″58 rispetto all’iberica. Più alto il distacco di Rapporti, attardata di 2:21.70.

La medaglia d’argento è andata invece alla belga Laura Fivè, in testa per la maggior parte del tracciato salvo poi perdere secondi preziosi nell’ultima sezione e terminare a 3:7. A completare il podio invece la lituana Augusté Mikuytè, terza a 10.48 secondi.

Da menzionare infine la quarta posizione della tedesca Klara Dworatzek (a 16.88) seguita dalla francese Thais Poitier (a 31.20), dall’altra teutonica Edda Bierbele (a 32.65), dalla ceca Karolina Spicarova (a 38.79) e dalla seconda transalpina Noèmie Martitent (a 58.31). Tra poco si svolgerà la prova maschile.