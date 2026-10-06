Ciccone e Scaroni beffati nel ranking UCI: sul podio agli Europei, ma perdono posizioni. Che scalata di Piganzoli e Dati

Giulio Ciccone e Christian Scaroni sono stati eccezionali nella prova in linea degli Europei, disputata domenica 4 ottobre sulle strade slovene: l’abruzzese ha conquistato la medaglia d’argento, venendo beffato dal belga Remco Evenepoel in un photo-finish che continua a destare qualche perplessità; il lombardo si è messo al collo la medaglia di bronzo dopo aver interpretato al meglio la corsa. Eppure i due azzurri non hanno raccolto benefici nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Anzi: i nostri portacolori hanno perso posizioni…

Entrambi sono scivolati indietro di una piazza rispetto a martedì scorso: Scaroni ora si trova al 16mo posto, mentre Ciccone stazione al 27mo scalino. Giulio Pellizzari ha pedalato sottotono agli Europei, proprio come era successo ai Mondiali, ma ha recuperato un paio di piazze e ora figura al 28mo posto. La doppia medaglia non ha permesso all’Italia di scalare posizioni: quinto posto alle spalle della Slovenia e della Danimarca, in una graduatoria dominata dal Belgio davanti alla Francia.

Davide Piganzoli ha vinto il Giro dell’Emilia e ha scalato ben undici posizioni: ora è 39mo e ha superato Filippo Ganna (45mo, -2). Leggero miglioramento per Antonio Tiberi (54mo, +2), Jonathan Milan stabile al 60mo posto. In top-100 figurano anche Alessandro Fancellu (74mo, +2), Andrea Vendrame (79mo, +5), Matteo Trentin (86mo, -6), Alessandro Romele (94mo, +15) e Filippo Zana (98mo, stabile). Da annotare gli enormi balzi in avanti di Lorenzo Fortunato (211mo, 66mo) e di Tommaso Dati, che ha scalato addirittura 137 posizioni ed è 220mo.

Un solo avvicendamento nella top-10 individuale: il belga Wout van Aert ha scavalcato il connazionale Jasper Philipsen al settimo posto. Lo sloveno Tadej Pogacar continua a essere il numero 1 del mondo con 3.065 punti di vantaggio nei confronti di Remco Evenepoel, mentre sono più distaccati il messicano Isaac Del Toro, il francese Paul Seixas e il danese Jonas Vingegaard. Il britannico Tom Pidcock staziona in sesta piazza, l’olandese Mathieu van der Poel figura in decima posizione alle spalle dell’austriaco Felix Gall. Di seguito il ranking UCI aggiornato al 6 ottobre.

RANKING UCI AL 6 OTTOBRE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 10.131,75

2. Remco Evenepoel (Belgio) 7.086,61

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.336,46

4. Paul Seixas (Francia) 5.020,38

5. Jonas Vingegaard (Danimarca) 4.160,82

6. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 3.891,5

7. Wout van Aert (Belgio) 3.758,57

8. Jasper Philipsen (Belgio) 3.665,62

9. Felix Gall (Austria) 3.425

10. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.404,62

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

16. Christian Scaroni 2.590

27. Giulio Ciccone 2.008

28. Giulio Pellizzari 1.947

39. Davide Piganzoli 1.643,82

45. Filippo Ganna 1.493,75

54. Antonio Tiberi 1.314,38

60. Jonathan Milan 1.285

74. Alessandro Fancellu 1.082

79. Andrea Vendrame 1.034

86. Matteo Trentin 1.001,14

94. Alessandro Romele 927

98. Filippo Zana 912

112. Luca Mozzato 780

118. Diego Ulissi 748

119. Giovanni Lonardi 746,43

121. Ludovico Crescioli 727

148. Andrea Raccagni Noviero 629

156. Matteo Moschetti 601

159. Edoardo Zambanini 591

168. Alessandro Pinarello 577

185. Simone Gualdi 520

190. Alessandro Borgo 513

197. Domenico Pozzovivo

198. Matteo Malucelli 499

199. Damiano Caruso 498,38

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 22.713,31

2. Francia 19.575,59

3. Slovenia 14.523,71

4. Danimarca 14.326,22

5. Italia 13.363,95

6. Gran Bretagna 11.871,1

7. Paesi Bassi 11.229,25

8. Spagna 10.936,96

9. USA 10.148,37

10. Australia 8.459,14