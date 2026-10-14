Chieri-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Per mettere in difficoltà Conegliano occorre costruire bene il punto e prepararsi a ricominciare quando sembra già conquistato. È questa la sfida che attende la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, chiamata a verificare le proprie ambizioni contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Mercoledì 14 ottobre alle 20.30, al Pala Gianni Asti di Torino, si affrontano due squadre a punteggio diverso ma entrambe imbattute: cinque punti per le piemontesi, sei e nessun set perso per le venete. Il confronto offrirà indicazioni sulla crescita della formazione di Nicola Negro e sulla condizione delle campionesse in vista della Supercoppa.

Il primo obiettivo di Chieri sarà evitare che la partita si trasformi in una successione di palloni alti contro un muro già organizzato. Sarah van Aalen avrà bisogno di una ricezione stabile per distribuire con velocità e sfruttare Marina Lubian e Yasmina Akrari al centro. Il 71% di positività ottenuto contro Brescia è incoraggiante, ma dovrà reggere a una pressione differente. Rendere credibile il primo tempo consentirebbe di alleggerire il lavoro delle bande, dove Reagan Cooper può contribuire sia alla costruzione sia alla finalizzazione e Abagayle Guezen offre un’ulteriore possibilità offensiva.

Una parte importante delle prospettive piemontesi passa dalla capacità di Anett Németh di incidere anche nelle azioni meno pulite. L’opposta arriva da una prova chiusa al 28% in attacco e dovrà alzare il rendimento contro una difesa che concede poco. Forzare ogni pallone rischierebbe di alimentare il contrattacco veneto: serviranno scelta dei colpi, ricerca delle mani del muro e pazienza per attendere l’occasione migliore. Anche le coperture saranno preziose per offrire una seconda possibilità alle attaccanti.

Dall’altra parte, Joanna Wołosz dispone di soluzioni che rendono difficile fissare una priorità al muro. Isabelle Haak può risolvere i palloni staccati da rete, Gabi garantisce completezza e Zhu Ting aggiunge altezza e varietà. Se la ricezione permetterà alla regista di coinvolgere Sarah Fahr e Raphaela Folie, Chieri dovrà rispettare l’attacco centrale senza perdere tempestività sulle uscite esterne. Per le piemontesi conteranno quindi la lettura dell’alzata e la coordinazione tra muro e difesa, oltre alla presenza fisica a rete.

La battuta sarà lo strumento con cui provare a restringere questo ventaglio di possibilità. Chieri dovrà cercare pressione continua e bersagli precisi, contenendo però gli errori: gli undici dell’ultima uscita rappresentano un margine da ridurre. Una ricezione veneta meno comoda aiuterebbe a individuare le direzioni offensive, ma non basterebbe da sola. Conegliano ha infatti la qualità per trovare punti anche quando la costruzione si complica.

Per la squadra di Negro sarà decisiva soprattutto la fase successiva alla difesa: recuperare palloni senza convertirli in attacchi efficaci permetterebbe alle ospiti di mantenere il controllo. I dodici muri realizzati contro Busto Arsizio confermano quanto le venete possano pesare anche sulla ricostruzione avversaria. Chieri dovrà sostenere gli scambi lunghi senza perdere ordine, mentre la formazione di Daniele Santarelli proverà a imporre la velocità del proprio cambio palla. La possibilità di rendere equilibrato il confronto dipenderà dalla continuità con cui le piemontesi riusciranno a esprimere queste qualità.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Gianni Asti di Torino mercoledì 14 ottobre con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e in chiaro su Rai Play e sul canale della Lega Volley Femminile. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 14 ottobre – Fontescodella di Macerata

Ore 20.30 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Dazn, Youtube Lega Volley Femminile, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport