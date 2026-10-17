Chi sono i nuovi telecronisti della RAI per il volley. La novità dopo l’addio a Lucchetta

La Rai ha deciso di cambiare le voci che commenteranno la Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Dopo praticamente un decennio di telecronache, la coppia composta da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta non sarà più chiamata ad accompagnare le azioni dei giocatori durante la stagione che si apre in questo weekend. Il network pubblico ha optato per una sostituzione dopo gli Europei, in cui i due volti noti del mondo della pallavolo hanno ricevuto diverse critiche dagli appassionati.

Da considerare anche l’età di Colantoni, che con i suoi 64 anni è ormai vicino al limite dei 67 imposto dall’azienda per lavorare in Rai. A prendere il posto di una coppia collaudata saranno Edi Dembinski e Matteo Piano, che durante l’ultima rassegna continentale hanno fatto tandem prima e dopo la conclusione delle partite della nostra Nazionale, eliminata dalla Finlandia ai quarti di finale.

La voce di Dembinski, classe 1979, è stata spesso collegata al basket, ma da diverse stagione è inviato nei grandi eventi internazionali di volley ed è sempre stato molto apprezzato per la qualità delle sue domande e per la capacità di creare un feeling con gli atleti. Matteo Piano ha da poco terminato la propria carriera agonistica, si è cimentato con il microfono in meno ed è sempre stato molto puntuale nei propri interventi.

Lucchetta ha voluto precisare: “Non vi è alcun provvedimento punitivo o allontanamento legato a dinamiche social. Le ragioni del cambiamento sono strettamente personali e l’affiancamento e il passaggio di testimone sono stati pianificati ed eseguiti in modo graduale nel corso di tutto l’anno sportivo“.