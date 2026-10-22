Chi sono i ciclisti più vincenti del 2026? Due italiani in top-10, Pogacar si conferma. E c’è una sorpresa…

Tadej Pogacar ha dettato legge nella stagione ciclistica che si è ufficialmente conclusa pochi giorni fa. Il fuoriclasse sloveno ha infatti trionfato al Tour de France (con annessi cinque successi di tappa in terra transalpina) e ha firmato un tris nelle Classiche Monumento (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi), per un totale di 22 vittorie: è indubbiamente il capitano della UAE Emirates il ciclista plurivincitore per eccellenza nel 2026.

Alle spalle dell’icona del pedale internazionale figura il sorprendente serbo Dusan Rajovic (Solution Tecco NIPPO Rali), ma non figurano affermazioni a livello World Tour o in eventi di prima fascia. Sono più veritieri i quindici sigilli del francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e i 14 a testa dei belgi Remco Evenepoel (tra cui la cronometro dei Mondiali e la prova in linea degli Europei) e Tim Merlier.

Al sesto posto, in un gruppo di atleti a quota 12 sigilli, figura anche il nostro Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek ha esultato due volte all’AlUla Tour, in tre occasioni all’UAE Tour, una volta alla Tirreno-Adiatico, nella frazione conclusiva del Giro d’Italia a Roma, ai Campionati Italiani, in tre tappa del Giro di Polonia e al Renewi Tour.

Il fresco Campione del Mondo nell’inseguimento individuale su pista ha ottenuto lo stesso numero di affermazioni del messicano Isaac Del Toro, del danese Jonas Vingegaard e del britannico Matthew Brennan. Al decimo posto si trova il nostro Lorenzo Finn, con undici sigilli: tre da professionista (due tappe e classifica generale del Sibiu Tour), gli altri da under 23, tra cui spiccano i trionfi al Giro d’Italia Next Gen e al Tour de l’Avenir. Di seguito la classifica dei ciclisti plurivincitori nel 2026.

CICLISTI PLURIVINCITORI 2026

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 22

2. Dusan Rajovic (Serbia) 16

3. Paul Magnier (Francia) 15

4. Remco Evenepoel (Belgio) 14

4. Tim Merlier (Belgio) 14

6. Isaac Del Toro (Messico) 12

6. Jonas Vingegaard (Danimarca) 12

6. Matthew Brennan (Gran Bretagna) 12

6. Jonathan Milan (Italia) 12

10. Lorenzo Finn (Italia) 11