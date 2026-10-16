Chi sono Hunter/Siniakova: due specialiste esperte sulla strada di Errani/Paolini verso le WTA Finals

Dopo aver battuto nell’ordine Fernandez/Gibson, Mihalikova/Nicholls e Danilina/Zhang, la formidabile coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini tornerà in campo sabato 17 ottobre per affrontare la semifinale del WTA 1000 di Wuhan 2026, torneo in corso di svolgimento sui campi in cemento dell’Optics Valley International Tennis Centre presso il capoluogo della provincia cinese di Hubei.

Le avversarie delle campionesse olimpiche in carica saranno Storm Hunter e Katerina Siniakova, due tra le migliori interpreti globali della specialità non abituare però a giocare insieme. La coppia si è formata in via eccezionale proprio per il torneo di Wuhan, ma l’australiana e la ceca si sono fatte trovare pronto vincendo due ottime partite e approdando in semifinale.

Siniakova è ad oggi la numero uno del ranking mondiale di doppio e può vantare un palmarès impressionante in relazione all’età (30 anni), avendo collezionato nel corso della sua carriera ben 13 titoli Slam, 2 ori olimpici ed una vittoria alle WTA Finals tra doppio femminile e doppio misto.

Meno sfavillante la bacheca di Hunter (32 anni, attualmente 26ma nella classifica WTA di specialità), che è stata però a sua volta n.1 al mondo raggiungendo la finale a Wimbledon e la semifinale alle Finals nel 2023 insieme alla belga Elise Mertens.