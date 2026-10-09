Chi parteciperà al One Point Slam 2027? Sinner iscritto, ma non sicuro. Certezza Alcaraz

Dopo il grande successo ottenuto in occasione della prima edizione, è stato confermato il One Point Slam, un torneo di esibizione che mette in palio un milione di dollari australiani e che precede gli Australian Open, primo Slam della stagione. L’appuntamento è per il 13 gennaio 2027, quando alcuni professionisti di punta del circuito internazionale incroceranno alcuni amatori in un format di gara davvero speciale e unico nel suo genere.

Il tabellone sarà a 32 giocatori e le partite si disputeranno su uno scambio secco: chi segnerà il punto vincerà l’incontro e proseguirà la propria avventura sul cemento di Melbourne. A decidere chi servirà sarà la morra cinese, ovvero il carta-forbice-sasso tra i due contendenti alla vigilia del confronto. Gli amatori avranno a disposizione due servizi, mentre i professionisti solo uno: se lo sbaglieranno saranno automaticamente eliminati.

Con tre mesi di anticipo sono stati svelati i nomi dei primi partecipanti per il One Point Slam. Jannik Sinner risulta iscritto, ma l’attuale numero 1 del mondo è al momento ai box a causa di un problema al ginocchio destro e dunque bisognerà attendere per sapere se sarà effettivamente ai nastri di partenza, con vista sugli Australian Open. Hanno confermato la propria presenza anche lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 3 del ranking ATP) e le statunitensi Coco Gauff e Naomi Osaka.

Nelle prossime settimane si aggiungeranno altri nomi di un certo spessore, rendendo l’evento molto interessante. Il campione in carica è l’australiano Jordan Smith, il sorprendente amatore che lo scorso anno ebbe la meglio sulla qualificata concorrenza e si regalò la più classica delle giornate di gloria.