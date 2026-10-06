Chi è l’atleta mondiale dell’anno? I nominati di World Athletics: Andy Diaz fa sognare l’Italia! Selezione di campioni

World Athletics ha annunciato i venti candidati alla palma di miglior atleta al mondo per la stagione 2026. La Federazione Internazionale ha selezionato dieci uomini e dieci donne, che concorreranno per i due ambiti titoli: la consegna dei riconoscimenti è prevista per il prossimo 29 novembre a Monaco. Nel Principato verranno invitati soltanto i tre finalisti per ogni categoria, che verranno svelati il 10 e 11 novembre.

L’Italia è presente grazie ad Andy Diaz, diventato il quarto uomo della storia del salto triplo con il mitico balzo da 18.15 metri: in occasione del trionfo agli Europei si fermò a quattordici centimetri dal record del mondo. Il fuoriclasse allenato da Fabrizio Donato ha vinto anche la Diamond League e ha trionfato ai Mondiali Indoor, risultando praticamente impeccabile in ogni contesto.

Il favorito d’obbligo sarà inevitabilmente lo svedese Armand Duplantis, capace di ritoccare il già suo record del mondo di salto con l’asta (6.31) e di firmare l’en-plein di titoli (Ultimate Championship, Mondiali Indoor, Europei). Il brasiliano Alison Dos Santos ha siglato il record del mondo sui 400 ostacoli (sensazionale 45.80) e ha vinto tutte le undici gare disputate.

Il keniano Sabastian Kawe ha scritto un trattato di antropologia, diventando il primo uomo della storia a scendere sotto il muro delle due ore in maratona (1h59:30 a Londra). Meritano risalto anche il britannico Josh Kerr (record del mondo sul miglio in 3:42.66) e lo statunitense Ja’Kobe Tharp (primatista mondiale sui 110 ostacoli in 12.75).

Il botswano Collen Kebinatshipi (43.39 sui 400 metri) e lo statunitense Kenneth Bednarek (9.85 sui 100 e 19.52 sui 200 metri) si sono fatti apprezzare a livello cronometrico, hanno meritato la menzione anche lo srilankese Rumesh Tharanga Pathirage (92.62 metri nel giavellotto) e lo sloveno Kristjan Ceh (72.51 metri nel disco).

Non ci sono italiane tra le selezionate del settore femminile: avrebbe meritato Larissa Iapichino per il titolo europeo, il trionfo agli Ultimate Championship e l’imminente status di numero 1 del mondo nel salto in lungo, ma la concorrenza è davvero straripante. La statunitense Melissa Jefferson-Wooden ha i mezzi per primeggiare (10.62 sui 100 e 21.47 sui 200 metri, terza donna all-time), l’americana Masai Russell ha siglato il record del mondo dei 100 ostacoli (12.09), la svizzera Audrey Werro è diventata la terza della storia sugli 800 metri (1:53.70).

Nominate anche la dominicana Marileidy Paulino (400 metri), la cinese Yan Ziyi (71.74 metri nel giavellotto), la canadese Camryn Rogers (81.13 nel martello), la keniana Agnes Ngetich (primatista mondiale di mezza maratona women-only), la spagnola Maria Perez (marcia), l’etiope Tigst Assefa (vincitrice della maratona di Berlino in 2h11:04 con il tendine d’Achille rotto nel finale), la statunitense Chase Jackson (due volte oltre i 21 metri nel peso).

NOMINATI ATLETA DELL’ANNO 2026 WORLD ATHLETICS

UOMINI

Kenneth Bednarek (USA, 100 e 200 metri)

Kristjan Ceh (Slovenia, lancio del disco)

Andy Diaz (Italia, salto triplo)

Alison Dos Santos (Brasile, 400 ostacoli)

Armand Duplantis (Svezia, salto con l’asta)

Collen Kebinatshipi (Botswana, 400 metri)

Josh Kerr (Gran Bretagna, 1500 metri e miglio)

Rumesh Tharanga Pathirage (Sri Lanka, tiro del giavellotto)

Sabastian Sawe (Kenya, maratona)

Ja’Kobe Tharp (USA, 100 ostacoli)

DONNE

Tigst Assefa (Etiopia, maratona)

Chase Jackson (USA, getto del peso)

Melissa Jefferson-Wooden (USA, 100 e 200 metri)

Agnes Ngetich (Kenya, fondo)

Marileidy Paulino (Repubblica Dominicana, 400 metri)

Maria Perez (Spagna, marcia)

Camryn Rogers (Canada, lancio del martello)

Masai Russell (USA, 100 ostacoli)

Audrey Werro (Svizzera, 800 metri)

Yan Ziyi (Cina, tiro del giavellotto)