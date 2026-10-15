Chi è il tennista più ricco dell’anno? Sinner si deve accontentare del secondo posti: i soldi guadagnati e la classifica

Alexander Zverev ha matematicamente vinto il Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro stilata in maniera ufficiale dall’ATP e che prende in considerazione esclusivamente gli emolumenti provenienti dai risultati sportivi. Il tedesco svetta in testa alla graduatoria con un bottino di 14,8 milioni di dollari statunitensi, che potrà ulteriormente incrementare tra il Masters 1000 di Shanghai, il torneo ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals.

Il numero 1 in pectore (balzerà in testa al ranking ATP o il 2 o il 9 novembre) si è lasciato alle spalle Jannik Sinner, fermo a quota 11,5 milioni dallo scorso 12 luglio, quando sconfisse proprio il teutonico nella finale di Wimbledon, salvo poi non scendere più in campo a causa di un problema al ginocchio. Sono ancora più staccati lo statunitense Ben Shelton (6,43 milioni), lo spagnolo Carlos Alcaraz (5,64), il nostro Flavio Cobolli (4,54), lo statunitense Frances Tiafoe (4,37) e il serbo Novak Djokovic (3,95), che non potrebbe colmare il divario da Zverev con i prossimi tornei.

A Vienna sono garantiti 523.305 euro al vincitore, il trionfatore di Parigi porterà a casa 974.370 euro e il campione imbattuto delle ATP Finals guadagnerà più di 5 milioni di dollari (la cifra esatta deve ancora essere comunicata, ci basiamo sui 5,071 milioni assicurati lo scorso anno): anche operando un filotto, Shelton e Alcaraz non potranno superare il lanciatissimo Zverev, che chiuderà così la stagione da tennista più ricco, numero 1 del mondo e due volte vincitore Slam (Roland Garros e US Open). Per Jannik Sinner la seconda posizione dopo il trionfo di dodici mesi fa con quasi venti milioni in cassaforte.

PRIZE MONEY RANKING – CLASSIFICA DEI PREMI (al 15 ottobre)

1. Alexander Zverev (Germania) 14,8 milioni di dollari

2. Jannik Sinner (Italia) 11,5 milioni di dollari

3. Ben Shelton (USA) 6,43 milioni di dollari

4. Carlos Alcaraz (Spagna) 5,64 milioni di dollari

5. Flavio Cobolli (Italia) 4,54 milioni di dollari

6. Frances Tiafoe (USA) 4,37 milioni di dollari

7. Novak Djokovic (Serbia) 3,95 milioni di dollari

8. Daniil Medvedev (Russia) 3,92 milioni di dollari

9. Alex de Minaur (Australia) 3,8 milioni di dollari

10. Arthur Fils (Francia) 3,68 milioni di dollari