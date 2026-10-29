Chi è Hryhorii Khotsevych, il nuovo talento di Monza che può giocare anche per l’Italia

Hryhorii Khotsevych Germak è stato promosso dalle giovanili di Monza alla prima squadra in vista di questa stagione e sta così affrontando la sua prima annata agonistica in Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Lo schiacciatore è nato a Novomoskovsk (Ucraina), ma ha la cittadinanza italiana ed è considerato uno dei prospetti più interessanti della pallavolo europea, anche in virtù del suo fisico imponente (206 centimetri di altezza).

Dotato di ottime qualità tecniche e di una spiccata personalità, il martello classe 2008 ha vinto la Junior League (competizione under 20) e lo scudetto under 19 con la società brianzola, meritandosi il salto di categoria, tra l’altro dopo essersi messo in mostra con le Nazionali Italiane giovanili. Il 18enne potrebbe essere un rinforzo del gruppo del CT Fefé De Giorgi nel prossimo futuro, procedendo con gradi nel proprio percorso di crescita.

Hryhorii Khotsevych Germak ha fatto il proprio esordio in Superlega lo scorso 18 ottobre, in occasione della prima giornata di campionato: subentrato nel corso del secondo set della partita tra Prata di Pordenone e Monza (3-1 per i friulani), l’attaccante ha messo a segno 8 punti con il 44% in attacco e il 50% in ricezione. Nella seconda giornata, dove Monza ha perso per 3-1 contro Verona, il giovane è subentrato per alcuni scambi nel secondo, terzo e quarto set, non mettendo a segno punti.