Chi affronterà Sinner al Six Kings Slam 2026? Un avversario storico prima di Djokovic

Il condizionale resta d’obbligo, ma il possibile ritorno in campo di Jannik Sinner a fine dicembre comincia a delinearsi come uno scenario da prendere in considerazione. A riaccendere le speranze è stato lo stesso tennista altoatesino, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha ricondiviso il post degli organizzatori del Six Kings Slam 2026, l’esibizione di lusso in programma in Arabia Saudita. Un gesto che, pur non rappresentando una conferma ufficiale della sua partecipazione, potrebbe suggerire una ritrovata fiducia nei tempi di recupero e nella possibilità di tornare a competere prima della fine dell’anno.

Facciamo un passo indietro. Le condizioni fisiche avevano spinto Sinner a considerare conclusa la propria stagione agonistica, con la conseguente rinuncia all’appuntamento saudita e l’ingresso temporaneo del giovane Learner Tien al suo posto. Il successivo spostamento del torneo, inizialmente previsto per ottobre e poi riprogrammato dal 27 al 30 dicembre 2026 per le tensioni in Medio Oriente, potrebbe tuttavia aver modificato il quadro, offrendo al numero uno azzurro più tempo per recuperare e valutare con maggiore attenzione il proprio stato di forma.

La possibilità di rivedere Sinner in campo nel deserto, dunque, non può essere esclusa. Resta però fondamentale mantenere un approccio prudente: la condivisione del messaggio degli organizzatori non equivale a un annuncio ufficiale e, allo stato attuale, non costituisce una garanzia sulla sua presenza.

In caso di partecipazione, Sinner avrebbe anche l’opportunità di andare a caccia della terza vittoria consecutiva al Six Kings Slam, dopo essersi imposto nelle prime due edizioni della manifestazione. Il torneo conserverà la sua formula a sei partecipanti, riunendo alcuni dei principali protagonisti del circuito internazionale. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, in virtù del maggior numero di titoli del Grande Slam conquistati tra i giocatori coinvolti, accederanno direttamente alle semifinali, mentre gli altri quattro tennisti dovranno affrontare i quarti di finale per conquistare un posto nel turno successivo.

Il tabellone prevede Sinner contro l’australiano Alex de Minaur e Alexander Zverev contro lo statunitense Taylor Fritz nei due incontri inaugurali. In semifinale, Djokovic affronterebbe il vincitore della sfida tra l’azzurro e de Minaur, mentre Alcaraz si troverebbe di fronte il vincente del confronto tra Zverev e Fritz. Il programma si concluderebbe con le finali per il terzo e quarto posto e per il titolo.

L’eventuale debutto di Sinner sarebbe quindi contro un avversario che conosce particolarmente bene. Nei tredici precedenti disputati finora, l’altoatesino ha sempre avuto la meglio su de Minaur, costruendo un bilancio che lo vedrebbe partire con i favori del pronostico anche in un confronto giocato dopo un periodo di inattività. Naturalmente, il rendimento passato non sarebbe sufficiente a garantire lo stesso esito in un contesto condizionato da un recupero fisico ancora da verificare. Proprio per questo, l’esibizione potrebbe rappresentare soprattutto un banco di prova per misurare le sensazioni in campo, il ritmo e la capacità di sostenere gli scambi ad alta intensità.

Accanto all’aspetto sportivo, rimane significativa la componente economica. Il Six Kings Slam si distingue per un montepremi particolarmente elevato: secondo le cifre riportate per la manifestazione, il vincitore dovrebbe incassare sei milioni di dollari, mentre il compenso previsto per la partecipazione di ciascun giocatore sarebbe di circa un milione e mezzo. Si tratta di cifre che contribuiscono ad accrescere l’attrattiva dell’evento, pur senza modificarne la natura di torneo esibizione, distinto dagli appuntamenti ufficiali del circuito.

Rimane infine da chiarire un ulteriore elemento: la possibilità che la manifestazione si svolga regolarmente nelle date annunciate, alla luce delle tensioni che continuano a interessare il Medio Oriente, come detto. Anche questo fattore potrebbe incidere sull’organizzazione e sulle valutazioni dei partecipanti.