Chi affronterà Musetti al prossimo turno a Lione? Da non escludere all’orizzonte un derby con Cobolli

Lorenzo Musetti stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 di Lione: l’azzurro domani riposerà e conoscerà il nome del prossimo avversario, che uscirà dal confronto tra il monegasco Valentin Vacherot, numero 3 del seeding, ed il transalpino Luca Van Assche.

Nei precedenti contro i prossimi possibili avversari, Musetti ha perso l’unico confronto diretto con il monegasco, che quest’anno ha vinto nei 16mi a Montecarlo per 7-6 (6) 7-5, così come è uscito sconfitto dall’unico match con il transalpino, vittorioso nei 32mi degli Australian Open 2024 per 6-3 3-6 6-7 (5) 6-3 6-0.

L’azzurro è inserito nella parte alta del tabellone, e così in caso di successo nel match dei quarti di finale di venerdì, poi sabato nel penultimo atto potrebbe dar vita ad un derby italiano con Flavio Cobolli, che domani esordirà con lo svizzero Stan Wawrinka e poi troverà uno tra il francese Kyrian Jacquet e lo statunitense Brandon Nakashima.

Nel caso in cui poi si verifichi il derby italiano in semifinale, l’azzurro che la spunterà domenica in finale ritroverà il tennista che uscirà dalla parte bassa del tabellone, nella quale i favoriti per raggiungere l’ultimo atto sono due statunitensi, ovvero Tommy Paul e Taylor Fritz.