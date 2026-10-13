Calcio
Chi affronterà l’Italia nell’ultimo playoff verso i Mondiali 2027: date, orari, avversaria. Sfida di ritorno in casa
Manca un ultimo ostacolo da superare all’Italia per accedere alla fase finale dei Campionati Mondiali di calcio femminile 2027, che si terrà la prossima estate in Brasile. Le azzurre, capaci di imporsi abbastanza nettamente nel doppio confronto con la Bielorussia, si sono qualificate all’ultimo turno dei playoff e affronteranno la Finlandia in uno spareggio da dentro o fuori.
La doppia sfida è prevista tra fine novembre ed inizio dicembre, con le italiane che giocheranno in casa il match di ritorno (sabato 5 dicembre) dopo aver fatto visita alle finniche nella partita d’andata (giovedì 26 novembre). Le semifinaliste dell’ultimo Europeo partiranno con i favori del pronostico, ma sarà fondamentale ottenere un risultato positivo già in Finlandia per non complicarsi la vita in vista del secondo atto.
La selezione tricolore guidata dal CT Andrea Soncin si trova dunque ad un passo dall’obiettivo dopo aver ottenuto un convincente secondo posto nel gruppo 1 della Lega A di Nations League davanti alla Svezia e dietro solamente alla Danimarca. Le finlandesi provengono invece dalla Lega B, in cui avevano sfiorato il primo posto nel girone 3 venendo beffate dal Portogallo per poi travolgere la Serbia nel doppio confronto del primo turno playoff.
CHI AFFRONTA L’ITALIA NELL’ULTIMO PLAYOFF PLAYOFF DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI?
Le azzurre affronteranno la Finlandia.
QUANDO SI GIOCA L’ULTIMO PLAYOFF DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI?
L’andata in Finlandia il 26 novembre, il ritorno in Italia il 5 dicembre. Gli orari e le località esatte devono ancora essere definite.