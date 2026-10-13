Chi affronterà l’Italia di calcio femminile nel secondo playoff di qualificazione ai Mondiali: avversaria, date e orari andata/ritorno

L’Italia ha regolato la Bielorussia per 2-0 nel confronto d’andata del primo turno di playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile e ha ipotecato l’accesso al secondo turno, quello decisivo per meritarsi l’ammissione alla rassegna iridata in programma il prossimo anno. Le ragazze del CT Andrea Soncin saranno chiamate a chiudere la pratica nel confronto in programma nel pomeriggio odierno (ore 18.15) allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove partiranno con tutti i favori del pronostico contro un’avversaria sulla carta inferiore sotto il profilo tecnico.

La nostra Nazionale ha messo nel mirino l’approdo al secondo turno dei playoff, previsto con il consueto meccanismo di andata (26 novembre) e ritorno (5 dicembre). L’avversaria sarà con buona probabilità la Finlandia, che ha battuto la Serbia per 3-1 pochi giorni fa di fronte al proprio pubblico di Tampere e oggi pomeriggio sarà impegnata in trasferta sul campo di Stara Pazova. Sarà una rivale assolutamente da non sottovalutare per l’Italia, che giocherà il ritorno in casa e che partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta alla verve delle nordiche.

Un paio di anni fa le azzurre prevalsero per 4-0 in quel di Bolzano nel testa a testa che sancì la qualificazione matematica agli Europei 2025, ma nel match d’andata, disputato a Helsinki, furono le finniche a imporsi per 2-1. La Serbia è stata invece affrontata nella fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2027 nel corso di questa stagione: 6-0 a Leskovac il 14 aprile e 3-0 a Pisa il 5 giugno.

CHI AFFRONTA L’ITALIA NEI PLAYOFF DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI?

In caso di passaggio del turno contro la Bielorussia, le azzurre affronteranno la vincente di Finlandia-Serbia (3-1 all’andata).

QUANDO SI GIOCANO I PLAYOFF DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI?

L’andata il 26 novembre, il ritorno il 5 dicembre. Gli orari e le località devono ancora essere definite.