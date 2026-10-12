Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno a Wuhan? Possibile incrocio con l’allieva di Francesca Schiavone

Jasmine Paolini vuole chiudere in crescendo una stagione al di sotto delle aspettative e spera di fare più strada possibile questa settimana al WTA 1000 di Wuhan 2026, torneo in corso di svolgimento sui campi in cemento dell’Optics Valley International Tennis Centre presso il capoluogo della provincia cinese di Hubei. La numero uno d’Italia ha battuto al debutto Sara Bejlek per 6-3 6-4, ottenendo il pass per i sedicesimi di finale.

Al prossimo turno la trentenne toscana se la vedrà con la vincente del match in programma domani tra due giovani promesse del circuito femminile come la ceca Nikola Bartunkova e l’austriaca Lilli Tagger. In entrambi i casi si preannuncia un esame difficile per Paolini, che deve ancora ritrovare un po’ di continuità dopo i problemi al piede che l’hanno condizionata per larghi tratti del 2026.

Bartunkova (classe 2006) non è testa di serie a Wuhan, ma virtualmente è come se lo fosse dopo aver raggiunto nei giorni scorsi il best ranking salendo al 29° posto della classifica mondiale grazie alla semifinale di Pechino. Dall’altro lato Jasmine è accreditata della quindicesima testa di serie del tabellone, ma ad oggi occupa la 33ma posizione del ranking WTA a causa dei tanti punti scaduti nell’ultimo aggiornamento pubblicato oggi.

L’altra possibile avversaria di Paolini ai sedicesimi sarebbe l’austriaca Tagger, allieva di Francesca Schiavone cresciuta prepotentemente nel corso di questa stagione e già capace di fare breccia nella top50 a soli 18 anni. La nativa di Lienz classe 2008 gioca il rovescio ad una mano e abbina un tennis elegante e allo stesso tempo ad alta intensità che fa ben sperare per il futuro.