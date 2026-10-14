Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno a Wuhan: occasione con l’eliminazione di Bencic

Jasmine Paolini tornerà in campo domani per affrontare gli ottavi di finale del WTA di Wuhan 2026, ultimo torneo 1000 della stagione per il massimo circuito internazionale del tennis femminile. La numero uno d’Italia, dopo aver battuto in due set le giovani promesse ceche Sara Bejlek e Nikola Bartunkova, si appresta a sfidare la britannica Sonay Kartal in un match che mette in palio l’accesso ai quarti di finale.

La trentenne toscana non partirà di certo sfavorita alla luce del livello espresso in questi giorni sul cemento cinese, ma dall’altra parte della rete troverà un’avversaria in fiducia sulla scia dei convincenti successi ottenuti nei primi due turni senza concedere neanche un set all’ucraina Anhelina Kalinina e soprattutto alla svizzera n.9 del seeding Belinda Bencic (6-0 7-5 il punteggio).

Kartal occupa il 170° posto nel ranking WTA, ma si tratta di una classifica bugiarda avendo perso oltre sei mesi di tornei (da metà marzo a inizio ottobre) per un problema alla schiena che l’ha costretta a saltare tutta la stagione della terra battuta, quella sull’erba e la tournée estiva sul cemento nordamericano. La 24enne inglese era esplosa nel 2024 entrando nella top100 per poi raggiungere l’anno scorso il suo best ranking di n.44 al mondo centrando gli ottavi a Wimbledon ed i quarti a Pechino.

Al rientro dal lungo stop per infortunio la nativa di Sidcup classe 2001 sembra aver ritrovato subito un rendimento di alto profilo, come dimostrano le quattro vittorie su cinque match disputati sin qui tra Pechino e Wuhan, ma sarà interessante capire se sarà in grado di tenere botta fisicamente con tutte queste partite ravvicinate dopo oltre sei mesi di inattività.