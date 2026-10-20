Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno a Ningbo? Avversaria dura nel cammino verso la rinascita

Dopo l’odierna vittoria contro la lucky loser ucraina Anhelina Kalinina, Jasmine Paolini giovedì 22 ottobre affronterà negli ottavi di finale del torneo WTA 500 di Ningbo, in Cina, la statunitense Iva Jovic, numero 4 del seeding e per questo esentata dal primo turno.

Si tratterà del quarto confronto sul circuito maggiore tra le due: l’azzurra è in vantaggio per 2-1 nei tre precedenti, ma la statunitense ha vinto l’unico scontro diretto giocato nel 2026. Nei sedicesimi degli Australian Open, infatti, ad imporsi fu Jovic, con lo score di 6-2 7-6 (3).

Le due vittorie di Paolini, invece, risalgono entrambe al 2025, quando l’azzurra la spuntò sia agli US Open, nei trentaduesimi, con un duplice 6-3, che in precedenza nel WTA 1000 di Indian Wells, piegando la resistenza della rivale con il punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-3.

Non vi è dubbio, però, che la statunitense sia in rapida ascesa: compirà 19 anni il prossimo 6 dicembre, eppure è già alle porte della top ten del ranking WTA, dove attualmente si trova al 12° posto, ma nel quale è già stata al numero 11 nei mesi scorsi.