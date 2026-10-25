Charles Leclerc vede il bicchiere mezzo pieno: “Gara positiva, la strategia ad una sosta non era un’opzione”

Charles Leclerc si conferma sul podio per la seconda gara consecutiva e ottiene una significativa piazza d’onore nel Gran Premio degli Stati Uniti 2026, diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha disputato una gara di spessore al COTA, superando Isack Hadjar in partenza e l’altra Red Bull di Max Verstappen nelle battute conclusive grazie ad un ottimo ultimo stint che lo ha messo alle spalle solamente della Mercedes di un dominante Kimi Antonelli.

“È stata una gara piuttosto buona. Purtroppo però non siamo riusciti a conquistare la vittoria, che era il nostro obiettivo. A fine giornata, è stata comunque una gara positiva. Avevamo un buon ritmo, anche se il primo stint è stato più difficile“, il primo commento a caldo del ferrarista appena sceso dalla macchina e prima della cerimonia di premiazione.

“Kimi ha optato per una strategia ad una sola sosta, che non era tra le nostre opzioni, ma eravamo in lotta con Max e avevamo un buon passo. Nel complesso è stata una gara divertente, con delle belle battaglie all’inizio e poi nel finale con Max“, ha aggiunto Leclerc al termine di una domenica sicuramente positiva per la Scuderia di Maranello in termini di performance.