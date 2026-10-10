Charles Leclerc lucido: “Contento del secondo posto, ma avevo il potenziale per fare la pole”

Charles Leclerc ha un mix tra soddisfazione e amarezza dopo aver concluso al secondo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026.

Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Marina Bay la pole position è andata a Max Verstappen con il tempo di 1:31.373 con appena 54 millesimi su Charles Leclerc mentre in terza posizione troviamo Lewis Hamilton a 123. Quarta posizione per Kimi Antonelli a 189, quinta per Lando Norris a 339, mentre in sesta troviamo George Russell a 364. Settimo Oscar Piastri, quindi ottavo Pierre Gasly che precede Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Al termine del sabato sul tracciato di Singapore il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Non ho vissuto le qualifiche più semplici della mia annata, ho avuto qualche problema ma, per fortuna, ho centrato il giro giusto al momento giusto. L’ultimo tentativo del Q3? Ho fatto qualche imperfezione per chi penso che il mil potenziale potesse valere la pole position. Ad ogni modo complimenti a Verstappen che è stato davvero eccezionale. La mia macchina è cresciuta rispetto a ieri anche se oggi ho avuto qualche problema a livello di freni”.