Charles Leclerc: “Hamilton ha fatto un giro eccezionale. Domani dovremmo essere competitivi”

Charles Leclerc non ha brillato nella qualifica di Sepang, perdendo il confronto diretto con il compagno di squadra Lewis Hamilton ma ritrovandosi comunque nella condizione di poter partire dalla seconda fila nel Gran Premio del Bahrain 2026 (recupero della tappa non disputata a Sakhir) di F1. Il monegasco della Ferrari ha usufruito infatti della penalità scontata dalla Red Bull di Isack Hadjar per salire dal quinto al quarto posto, con la possibilità di puntare al podio nella gara di domani.

“Credo che Lewis abbia appena fatto un giro eccezionale, ha dovuto mettere tutto insieme alla perfezione, quindi complimenti a lui. Per quanto mi riguarda, forse non ho previsto al meglio l’evoluzione della pista dal Q1 al Q3. Mi piacciono le auto con un avantreno molto reattivo, ma è vero che in Q3, spingendo forte nel primo settore, perdevo poi molta aderenza al posteriore nei settori successivi e ne ho pagato un po’ le conseguenze. Più procedevano le qualifiche, più faticavo a gestire il sovrasterzo. Comunque è colpa mia, ma non credo che questo influirà sulla gara di domani“, dichiara il ferrarista ai microfoni di Sky.

“Credo che il problema principale sia stato l’adattamento all’evoluzione della pista e del bilanciamento durante le qualifiche. Non ho fatto un ottimo lavoro sotto questo aspetto. In Q1 mi sentivo piuttosto a mio agio con la macchina, poi purtroppo, arrivato in Q3, le gomme posteriori hanno iniziato a degradarsi molto più velocemente quando ho cominciato a spingere nel primo settore, e l’auto è diventata un po’ troppo sovrasterzante. Ne ho pagato il prezzo, anche se riconosco che Lewis ha fatto un gran giro“, spiega il nativo del Principato.

Sulle prospettive verso la corsa: “Tutto ciò che abbiamo visto finora ci fa sperare di essere competitivi in ​​termini di prestazioni domani. Gli unici più difficili da inquadrare sono quelli della Mercedes. Loro hanno avuto sessioni in cui erano velocissimi e altre meno, quella delle qualifiche è stata forse una di quelle meno veloci, ma mi aspetto che domani siano molto rapidi sulla distanza di gara. Se dovessero ritrovare le prestazioni viste in certi giri, sarà difficile batterli. Altrimenti, credo che potrebbe essere una gara interessante anche dal punto di vista strategico e per l’incognita pioggia. Partire secondo e quarto non è affatto male. Credo che domani sarà fondamentale scegliere la strategia giusta, come sempre, ma ancora di più su questa pista, dove il degrado degli pneumatici è molto elevato“.