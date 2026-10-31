Charles Leclerc: “Fatica a mettere le gomme in finestra, non ho completato l’opera. Bassa aderenza

Charles Leclerc ha conquistato un buon terzo posto nelle qualifiche del GP del Messico 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez. Il pilota della Ferrari ha accusato un ritardo di 119 millesimi dal compagno di squadra Lewis Hamilton e aprirà la seconda fila, affiancato da Kimi Antonelli, che al termine della gara potrebbe laurearsi Campione del Mondo.

Il monegasco aveva siglato il miglior tempo dopo il primo tentativo, ma poi ha dovuto prestare il fianco al sette volte iridato e all’altro britannico George Russell, al volante della Mercedes. Il riscontro è comunque positivo e ci sono tutte le carte in regola per conseguire un bel risultato nella gara in programma domenica 1° novembre.

Charles Leclerc ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “Non ho fatto un buon lavoro, abbiamo faticato a mettere le gomme in finestra: è il nostro problema. Prima ho fatto un giro pulito, poi la macchina era diversa e non sono riuscito a completare l’opera, ma è una buona posizione“.

L’alfiere della Scuderia di Maranello ha poi concluso: “Nel Q3 ho lottato molto con la macchina, c’è bassa aderenza a causa del carico aerodinamico, ma è divertente spingere la macchina. La terza posizione non è male per la gara di domani“.