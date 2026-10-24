Charles Leclerc cauto: “Soddisfatti, ma non dobbiamo avere aspettative troppo alte”

Soddisfatti, ma cauti. Charles Leclerc è stato il grande protagonista del venerdì al COTA, mitico autodromo di Austin teatro questa settimana del GP degli Stati Uniti, appuntamento numero diciotto del Mondiale 2026 di Formula 1. Il ferrarista ha infatti segnato il miglior tempo in entrambi i turni di prove libere, facendo quindi ben sperare in vista delle qualifiche di domani.

Nella FP1 il monegasco ha rifilato 0.084 alla Red Bull di Max Verstappen, secondo precedendo la McLaren di Lando Norris. Mentre nella FP2 ha raccolto un vantaggio di 0.042 sulla Mercedes di Kimi Antonelli che, a sua volta, si è piazzato davanti a Verstappen. Una volta intervenuto in zona mista, Leclerc ha svelato le sue sensazioni, predicando calma:

“Stiamo vedendo quello che ci aspettavamo, ma ripeto, non è sicuramente quello che tutti pensano in termini di miglioramenti e tempo sul giro guadagnato – ha detto Leclerc – È stata una buona giornata. Penso che il bilanciamento della vettura fosse buono e fin da subito siamo partiti in una buona finestra di tempo. Questo ha dato i suoi frutti. Ovviamente tutto il duro lavoro svolto per portare questo aggiornamento il prima possibile ci sta aiutando un po’, ma non dovremmo avere aspettative troppo alte per domani. Credo che gli altri abbiano un potenziale maggiore da esprimere.”

Il pilota ha quindi proseguito: “Kimi e Max sembrano molto forti. Per quanto riguarda la McLaren , non lo so ancora con certezza. Non credo che abbiano ancora messo insieme tutti i pezzi, ma Kimi e Max saranno sicuramente tra i primi. È un buon inizio, ma credo che ancora una volta la competizione sia molto serrata. Non sono sicuro che la classifica delle FP1 sia sempre stata rilevante per le qualifiche. Significa che dobbiamo concentrarci su noi stessi per continuare a lavorare. Abbiamo molte cose da imparare sulla vettura con il nuovo pacchetto e cercheremo di fare meglio domani.”