Charles Leclerc: “Abbiamo portato alcuni aggiornamenti importanti, ma non sono ancora sufficienti”

Charles Leclerc ha guadagnato la seconda posizione in occasione del GP di Singapore, atto numero diciassette del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il circuito cittadino di Marina Bay. Prova consistente da parte del ferrarista, rimasto al vertice per tutta la durata della gara.

Nella fattispecie il monegasco ha ceduto il passo solo ad un davvero impressionante Max Verstappen, per la prima volta vittorioso in queste latitudini. Il podio è stato invece completato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, adesso ad un passo dal titolo. Una volta arrivato al parco chiuso, il pilota ha commentato quanto fatto:

“Eravamo forti all’inizio della gara, poi abbiamo cominciato a degradare un po’ di più al primo stint, successivamente abbiamo fatto una strategia un po’ diversa con la safety car – ha detto Leclerc – Ci ho creduto fino alla fine, ma ho spinto tanto. Non rimpiango nulla, non credo che ci fosse di più da fare, se non essere leggermente più aggressivi in partenza. E’ vero che abbiamo portato qualche piccolo aggiornamento che ci ha aiutato, ma non è sufficiente per spingere fino alla fine”.

In seguito, ai microfoni di Sky Sport, il pilota ha aggiunto: “Partenza? Non ho rischiato con Max altrimenti sarei finito nel muro, lui l’ha giocata bene, sapeva che lasciandomi poco spazio c’era poco da fare. Nei primi sette giri lui aveva un piccolo problema, potevo usare più della mia batteria, ma con il senno di poi è facile. Dobbiamo fare ancora dei passi in avanti, non è abbastanza. Serve continuare a spingere al massimo per tornare sul gradino più alto al più presto“.