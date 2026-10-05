Champions League, partenza a cinque stelle: il Classico inaugura lo Stage Group di AN Brescia e Pro Recco

Siamo solo a inizio annata, ma il grande Classico della pallanuoto italiana è già pronto a entrare in scena per regalare una serata di grande spettacolo e forti emozioni a tutti gli appassionati. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone B dello Stage Group di Champions League l’AN Brescia ospita a Mompiano, fischio d’inizio previsto domani alle 20:30, la Pro Recco.

Gli appassionati dovranno così attendere molto meno del previsto per godersi il primo scontro diretto stagionale tra le due squadre che hanno dominato la pallanuoto nostrana nell’ultimo ventennio e ne hanno scritto le pagine più importanti in campo nazionale e internazionale.

Sembra quasi naturale assegnare i favori del pronostico agli ospiti, corazzata tra le favorite per la vittoria del titolo, ma i padroni di casa entreranno in acqua senza alcuna pressione legata alla conquista del risultato e potranno così permettersi di giocare a viso aperto la propria pallanuoto.

La formazione ligure, che in estate ha salutato capitan Di Fulvio, si è ulteriormente rinforzata con i ritorni di Zalanki e Bijac, e gli arrivi di Gianazza e Carnesecchi è pronta a ripartire all’assalto. L’obiettivo non può che essere quello di arrivare fino in fondo per cercare di giocarsi quel titolo sfuggito lo scorso anno nella finale persa contro il Barceloneta.

La rinnovata formazione lombarda ha già centrato un obiettivo importantissimo con l’ingresso tra le migliori sedici del panorama continentale. Quella ammirata nel preliminare in Georgia è una squadra che sembra aver già acquisito una identità precisa e non potrà che crescere con il tempo. Lo Stage Group costituirà un’ulteriore occasione di crescita per un roster che nella peggiore delle ipotesi sa già di poter continuare il proprio cammino continentale dagli ottavi di Euro Cup.