Chacarra si prende il 3º titolo in stagione. Suo il Dp World India Championship

Aveva margine e alla fine è riuscito a strappare la vittoria. Così, Eugenio Chacarra, conquista, dopo 4 lunghissime giornate di golf (il torneo è stato più volte interrotto e sospeso a causa di maltempo e oscurità), il Dp World India Championship, penultimo evento della regular season prima dei play-off della Race to Dubai. Così, facendo, lo spagnolo diventa il leader della r2dr e si porta a casa il 3º titolo personale in stagione ( dopo il KLM Open e l’Open d’Italia) e il 4º in assoluto (l’anno scorso vinse l’Hero Indian Open).

Il -21 di Chacarra ha assicurato allo spagnolo una vittoria con due colpi di distanza sul neozelandese Daniel Hillier (-19) e sul polacco Adrien Meronk e l’iberico Angel Hidalgo (T3 a -15). 5º posto a pari merito per Gregorio De Leo che con il -13 totale (si trova appaiato a Tommy Fleetwood, JC Ritchie e Joost Luiten) conquista punti preziosissimi in vista dei play-off. Al momento, De Leo sarebbe, grazie alla 45esima piazza nella r2dr, dentro al field dei partecipanti alle fasi finali. Tuttavia ci sarà ancora un evento da qui all’inizio dei tornei degli Emirati Arabi Uniti.

Chiudono la top 10 quattro giocatori in T9 a -12: Tom McKibbin, Adrian Otaegui, Robert MacIntyre e Thomas Detry. Gli altri azzurri hanno chiuso, invece, in T23 Francesco Laporta (-8 totale), T34 Guido Migliozzi e Matteo Manassero (-5), T55 Stefano Mazzoli (-1). Il più atteso della settimana, Rory McIlroy, ha terminato in 42esima piazza a -4 dopo un ultimo giro in +2.

Adesso il Dp World Tour si sposterà in Corea del Sud per il Genesis Championship, ultima tappa di questa stagione europea.