Casey Jarvis leader a metà Alfred Dunhill Links Championship, italiani indietro

Terminato il secondo giro all’Alfred Dunhill Links Championship, il torneo scozzese che va in scena su tre percorsi ben distinti e tra i più famosi non solo delle Isole Britanniche, ma del mondo: Kingsbarns, Carnoustie e l’Old Course di St. Andrews. A porsi in testa è Casey Jarvis: per il sudafricano giro da -5 in quel di Kingsbarns con una grande sequenza dalla 12 alla 18, dove piazza sei birdie in sette buche. Per lui -11 totale.

La seconda posizione è per tre, tutti a – 10: l’altro sudafricano MJ Daffue (-4 a St. Andrews), lo spagnolo Rocco Repetto Taylor (spettacolare -8 a Kingsbarns, con eagle alla buca 3) e l’inglese Matthew Jordan (-7 a Carnoustie con eagle alla 14).

Alle loro spalle il gruppo dei quinti a -9, che include il danese Niklas Norgaard, l’americano Ollie Schniederjans (entrambi a Kingsbarns: -7 per l’uno con numero alla 18, -6 per l’altro), lo spagnolo Ivan Cantero (-5 a Carnoustie) e l’inglese Sam Bairstow (-5 a St. Andrews). Molto ampio il gruppo dei noni a -8, paradossalmente tutti di scena a Kingsbarns spesso con ottimi risultati: gli scozzesi Robert MacIntyre e Michael Stewart, il danese Jeff Winther, l’americano Brooks Koepka, il belga Thomas Detry, lo spagnolo Jose Luis Ballester, l’australiano Declan O’Donovan e il neozelandese Daniel Hillier.

Il capitolo italiano non è proprio felice stavolta: Francesco Molinari (-4) è 65°, dopo il -2 odierno di Kingsbarns generato in sostanza da un triplo bogey alla 15, mentre Renato Paratore, dopo Carnoustie, è 81° a -3 (ma per lui vale un bel -5 odierno). Occupano la posizione numero 104 a -2 Matteo Manassero e Filippo Celli: +1 per l’uno, -1 per l’altro. Infine, Guido Migliozzi è lontano: 142° a +1 dopo la giornata a Carnoustie, e +1 è anche il suo score di oggi. Ricordiamo che i tagli in questo torneo non si effettuano al venerdì, ma al sabato.