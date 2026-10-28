Tennis
Carlos Alcaraz: “Zverev merita il n.1 per un motivo. Pronto a giocare anche il doppio in Coppa Davis”
Carlos Alcaraz ha cominciato il suo cammino all’ATP 500 di Vienna 2026 battendo in due set il russo Karen Khachanov al termine di un match molto combattuto. 6-4 7-6 il punteggio in favore del fenomeno spagnolo, che adesso attende agli ottavi di finale il vincente del confronto odierno tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e la wild card locale Jurij Rodionov.
In conferenza stampa il murciano ha analizzato la sua prestazione: “Anche se dal campo ero uscito insoddisfatto per il punteggio, sapevo di stare lavorando bene. Khachanov spingeva fortissimo ogni dritto e rovescio, ma da quella sessione ho imparato tantissimo per la gara vera. Non sono stanco come gli altri anni. Mi sono mancate le partite e adesso mi sto semplicemente divertendo“.
Sull’imminente sorpasso di Alexander Zverev su Jannik Sinner in vetta al ranking mondiale: “Se lo merita pienamente. È stato competitivo e presente per tutte le 52 settimane dell’anno, senza subire l’impatto di infortuni o stanchezza. La continuità è la chiave per essere il migliore“.
Sulle prospettive della Spagna verso le Finals di Coppa Davis sul veloce indoor di Bologna: “Affrontare gli specialisti è dura perché si muovono a memoria, ma anche i singolaristi puri possono fare la differenza. Penso a Sinner, che negli ultimi anni ha giocato e vinto partite decisive in doppio per l’Italia. Non ho ancora parlato con il capitano Ferrer, ma se servirà sono pronto a scendere in campo anche in coppia“.