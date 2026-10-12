Carlos Alcaraz eliminato a Shanghai: “Brutta giornata per me, non vedo cose positive”

Una settimana dopo aver vinto l’ATP 500 di Tokyo mettendo fine ad un lungo digiuno, Carlos Alcaraz è incappato in una sconfitta inattesa quest’oggi contro il belga Zizou Bergs per 7-5 7-6 ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Il fenomeno spagnolo deve ancora ritrovare continuità dopo l’infortunio al polso che l’ha tenuto ai box per quattro mesi, come dimostra il passo falso odierno.

“Lui ha giocato bene, ed alcune risposte colpite male sono anche rimaste in campo, mentre per me è stata una brutta giornata. Devo dire che lui serve davvero bene e non sono riuscito a trovare la giusta posizione in risposta. Poi, quando entravo nello scambio, commettevo molti errori non forzati, mentre lui ha sfruttato tutte le sue occasioni“, ha detto il n.3 al mondo a fine partita.

Sui pro e contro del suo cammino in quel di Shanghai, che era cominciato due giorni fa con un duplice 6-3 inflitto a Juan Manuel Cerundolo: “Oggi non riesco a vedere cose positive, ma in realtà devo essere contento di come sto giocando gli ultimi tornei. Dovrò rivedere le partite con il mio allenatore e tornare a casa, ad allenarmi e a prepararmi al meglio per il prossimo impegno“.

La prematura eliminazione di Alcaraz dal Masters 1000 cinese regala al tedesco Alexander Zverev la certezza aritmetica di chiude il 2026 da numero 1 del ranking mondiale, grazie all’assenza prolungata per infortunio dell’attuale leader della classifica Jannik Sinner.