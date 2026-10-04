Carlos Alcaraz è in semifinale a Tokyo. Shapovalov si ritira ed ora ci sarà un derby spagnolo

Carlos Alcaraz ha staccato il biglietto per la semifinale dell’ATP 500 di Tokyo e lo ha fatto faticando poco più di un set, visto che lo spagnolo ha sfruttato il ritiro nelle prime fasi del secondo parziale di Denis Shapovalov. Il canadese ha probabilmente subito un infortunio all’anca e neanche l’intervento del fisioterapista ha cambiato il destino del tennista nordamericano. Alcaraz era comunque avanti 7-6 2-1 dopo un’ora e ventidue di gioco e adesso lo attende il derby con il connazionale Jaume Munar, proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto il francese Kyrian Jacquet per 6-4 6-2.

Alcaraz ha poi parlato anche a fine match proprio sull’infortunio dell’avversario: “È un peccato che abbia dovuto ritirarsi. Arrivare in semifinale in questo modo non è proprio come avrei voluto, ma a volte lo sport è così. Bisogna accettarlo. Spero che possa giocare a Shanghai in piena forma”.

Il match era stato comunque complicato per Alcaraz, che si è trovato a rimontare nel primo set. Infatti Shapovalov ha strappato il servizio nel sesto game allo spagnolo, che ha poi trovato l’immediato controbreak. Il canadese è tornato subito avanti di un break sul 5-3, ma non ha sfruttato l’occasione perdendo ancora il servizio. Alcaraz ha poi salvato anche un set point nel decimo game ed in quello successivo è stato lui a trovare l’ennesimo break per salire 6-5. Clamorosamente lo spagnolo ha perso a zero il dodicesimo game, con il set che è finito al tie-break, vinto poi 7-3 dallo spagnolo.

Nel secondo set dopo appena tre game è arrivato il ritiro da parte di Shapovalov. Il canadese ha sentito dolore su un dritto in corsa e si è dovuto così fermare, aprendo le porte della semifinale ad Alcaraz.