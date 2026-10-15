Carlos Alcaraz cambia programma: definito un nuovo torneo dopo il rinvio del Six Kings Slam

Non più tardi di ieri è giunta la notizia ufficiale del rinvio del Six Kings Slam che, a quanto pare, si giocherà tra Natale e Capodanno in Arabia Saudita (esattamente tra il 27 ed il 30 dicembre) e oggi arrivano le prime novità. Carlos Alcaraz, infatti, sarà di scena nell’ATP 500 di Vienna per approfittare dello slot rimasto libero.

Non sarà al via del torneo austriaco Jannik Sinner ma, come detto, ci sarà lo spagnolo. L’organizzazione del torneo nella capitale austriaca, appreso del rinvio della manifestazione saudita, è subito andata a proporre al 7 volte vincitore di un torneo del Grande Slam di prendere parte al torneo sul cemento indoor austriaco e, a quanto pare, l’accordo è stato raggiunto.

Herwig Straka, direttore dell’ATP 500 di Vienna, conferma: “Dopo quell’episodio, tutto si è svolto molto rapidamente e Carlos ha accettato di venire a Vienna senza troppe esitazioni. Sono felicissimo di poterlo accogliere all’Erste Bank Open quest’anno. È uno dei giocatori e delle personalità più entusiasmanti del circuito e vanta un’enorme schiera di fan in tutto il mondo. Il suo impegno è un grandissimo onore per il nostro torneo”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Il murciano, quindi, torna nella capitale austriaca, dove mancava da ben 5 anni, per formare un parterre de roi vero e proprio. Oltre a Carlitos, infatti, vedremo in azione Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Alex de Minaur e Frances Tiafoe.