Capolavoro di Azzurra Ballan agli Europei! La figlia d’arte vince tra le Juniores

Diciotto anni fa Alessandro Ballan si laureava campione del mondo a Varese e solo un mese prima era nata sua figlia Azzurra. Oggi è proprio questa ragazza a riportare il cognome Ballan sul gradino più alto del podio con la maglia dell’Italia. Azzurra Ballan è infatti la nuova campionessa europea nella categoria Juniores. Un trionfo strepitoso, arrivato al termine di una giornata perfetta per la veneta, protagonista di una splendida azione fin dalle battute iniziali della corsa.

Si tratta del sesto titolo continentale per l’Italia in questa categoria e l’ultimo era stato nel 2023 con Federica Venturelli. Una vittoria arrivata in una volata ristretta per Azzurra Ballan, che ha battuto la francese Morgane Lestrade, argento, e la tedesca Klara Dworatzek, che alla fine vince il bronzo.

Sono proprio loro tre le protagoniste dell’attacco appena dopo il primo giro. Con loro erano presenti anche la tedesca Leni Burger e la spagnola Naxara Odriozola, che poi ha successivamente perso contatto poco dopo l’attacco. Restate in quattro, Ballan e le compagne di fuga hanno progressivamente aumentato il loro vantaggio, con il gruppo che non ha mai trovato collaborazione con una serie di attacchi continui, dove comunque protagoniste sono state anche le altre azzurre.

All’ultimo giro si è capito che ormai il discorso medaglie fosse ormai solo per queste quattro. Le due tedesche hanno provato a collaborare, con Burger che si è poi staccata. Ballan è stata bravissima e ha fatto sua la volata con uno sprint perfetto davanti a Lestrade e Dworatzek, con Burger quarta a cinque secondi.

Il gruppo è poi arrivato ad oltre un minuto e mezzo dalla vincitrice, regolato in volata da Elisa Bianchi che ha terminato al quinto posto, mentre Matilde Rossignoli e Giorgia Pellizotti hanno concluso rispettivamente in undicesima e diciassettesima posizione.