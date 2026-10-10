Canottaggio
Canottaggio beach sprint, i convocati dell’Italia per i Mondiali: conferma per Cesarini/Ceccarino
Da domenica 18 a mercoledì 21 ottobre andranno in scena i Mondiali 2026 di canottaggio beach sprint, in programma a Qingdao, in Cina, sia per la categoria senior che per quella Under 19: saranno nel complesso 8 gli equipaggi italiani al via, per un totale di 12 atleti in gara.
Rispetto agli Europei dello scorso mese, nelle tre specialità olimpiche della categoria senior viene confermato soltanto il doppio misto, formato come sempre da Federica Cesarini e Federico Ceccarino, mentre nel singolo femminile Maria Lanciano sostituisce Maria Elena Zerboni e nel singolo maschile Leonardo Tedoldi prende il posto di Gabriele Loconsole. Zerboni e Loconsole saranno riserve in Cina.
Nella categoria Under 19, invece, nelle tre specialità citate vengono confermati in blocco tutti gli equipaggi, con Silvia Messina nel singolo femminile, Davide Gazzola nel singolo maschile, e Giorgia Cassina e Federico Andrei Munteanu nel doppio misto. Rispetto alla competizione continentale, però, si gareggerà anche nel doppio maschile, dove l’Italia schiererà Andrea Sciavicco Fasano ed Andrea Boucher, e nel doppio femminile, con l’Italia rappresentata da Demetra Sofia Boschi e Carlotta Savona. Sarà riserva in Cina Michele Grosso.
I CONVOCATI DELL’ITALIA
Singolo senior femminile
LANCIANO Maria
Singolo senior maschile
TEDOLDI Leonardo
Doppio senior misto
CESARINI Federica
CECCARINO Federico
Singolo Under 19 maschile
GAZZOLA Davide
Singolo Under 19 femminile
MESSINA Silvia
Doppio Under 19 maschile
SCIAVICCO FASANO Andrea
BOUCHER Andrea
Doppio Under 19 femminile
BOSCHI Demetra Sofia
SAVONA Carlotta
Doppio Under 19 misto
CASSINA Giorgia
MUNTEANU Federico Andrei
Riserve
GROSSO Michele (Under 19)
LOCONSOLE Gabriele (Senior)
ZERBONI Maria Elena (Senior)