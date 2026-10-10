Canottaggio beach sprint, i convocati dell’Italia per i Mondiali: conferma per Cesarini/Ceccarino

Da domenica 18 a mercoledì 21 ottobre andranno in scena i Mondiali 2026 di canottaggio beach sprint, in programma a Qingdao, in Cina, sia per la categoria senior che per quella Under 19: saranno nel complesso 8 gli equipaggi italiani al via, per un totale di 12 atleti in gara.

Rispetto agli Europei dello scorso mese, nelle tre specialità olimpiche della categoria senior viene confermato soltanto il doppio misto, formato come sempre da Federica Cesarini e Federico Ceccarino, mentre nel singolo femminile Maria Lanciano sostituisce Maria Elena Zerboni e nel singolo maschile Leonardo Tedoldi prende il posto di Gabriele Loconsole. Zerboni e Loconsole saranno riserve in Cina.

Nella categoria Under 19, invece, nelle tre specialità citate vengono confermati in blocco tutti gli equipaggi, con Silvia Messina nel singolo femminile, Davide Gazzola nel singolo maschile, e Giorgia Cassina e Federico Andrei Munteanu nel doppio misto. Rispetto alla competizione continentale, però, si gareggerà anche nel doppio maschile, dove l’Italia schiererà Andrea Sciavicco Fasano ed Andrea Boucher, e nel doppio femminile, con l’Italia rappresentata da Demetra Sofia Boschi e Carlotta Savona. Sarà riserva in Cina Michele Grosso.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Singolo senior femminile

LANCIANO Maria

Singolo senior maschile

TEDOLDI Leonardo

Doppio senior misto

CESARINI Federica

CECCARINO Federico

Singolo Under 19 maschile

GAZZOLA Davide

Singolo Under 19 femminile

MESSINA Silvia

Doppio Under 19 maschile

SCIAVICCO FASANO Andrea

BOUCHER Andrea

Doppio Under 19 femminile

BOSCHI Demetra Sofia

SAVONA Carlotta

Doppio Under 19 misto

CASSINA Giorgia

MUNTEANU Federico Andrei

Riserve

GROSSO Michele (Under 19)

LOCONSOLE Gabriele (Senior)

ZERBONI Maria Elena (Senior)