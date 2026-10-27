Canoa velocità, i ranking olimpici aggiornati: oggi l’Italia avrebbe 4 barche qualificate a Los Angeles 2028

Sono passati ormai sei mesi dall’inizio del percorso di qualificazione della canoa velocità a Los Angeles 2028, dove saranno in programma dieci eventi (cinque maschili e cinque femminili): ogni Nazione potrà qualificare al massimo cinque uomini e cinque donne per il kayak e tre uomini e tre donne per la canadese, per un massimo di complessivi sedici atleti per Paese.

Il primo dei due step che qualificheranno a Los Angeles 2028 è il ranking olimpico, aperto il 20 aprile 2026, che si chiuderà il 31 dicembre 2027: si è ormai chiusa la stagione internazionale 2026, al termine della quale sono state aggiornate tutte le classifiche. Saranno 68 i posti imbarcazione in palio in questa fase, 34 per genere: al maschile 6 nel K1 1000, 4 nel K2 500, 5 nel C1 1000, 8 nel C2 500 ed 11 nel K4 500, mentre al femminile saranno 6 nel K1 500, 4 nel K2 500, 5 nel C1 200, 8 nel C2 500 ed 11 nel K4 500.

Nel K4 500 maschile l’Italia si attesta in 12ma posizione, mentre nel K2 500 maschile gli azzurri si trovano in 11ma posizione ma staccherebbero virtualmente il pass, in quanto le Nazioni che si qualificano nel K4 non possono farlo anche nel K2 poiché diventerebbero 6 gli atleti ai Giochi, infine nel K1 1000 maschile l’Italia si trova al quarto posto e sarebbe qualificata. Nel C2 500 maschile gli azzurri sono a loro volta quarti e quindi al momento virtualmente qualificati, mentre nel C1 1000 maschile l’Italia è nona.

Nel K4 500 femminile le azzurre si trovano al 22° posto e sono ancora distanti dal pass, mentre nel K2 500 femminile si trovano in quarta posizione e sono virtualmente qualificate, infine nel K1 500 femminile l’Italia si attesta in 12ma piazza. Nel C2 500 femminile l’Italia non è in classifica, in quanto non ha mai schierato l’imbarcazione in gare valide per il ranking, mentre nel C1 200 femminile si piazza in ottava posizione.

Al termine della stagione internazionale 2026, quindi, l’Italia qualificherebbe ai Giochi di Los Angeles 2028 attraverso il ranking olimpico 4 equipaggi, ovvero il K2 500 maschile, il K1 1000 maschile, il C2 500 maschile ed il K2 500 femminile. Per le altre imbarcazioni si potrà ricorrere alle qualificazioni continentali per provare a staccare il pass per Los Angeles 2028, ma solo nelle specialità monoposto e biposto, e non nei K4 500.