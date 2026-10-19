Cannone: “Neanche Milan conosce i suoi limiti. Balsamo condizionata dalla caduta nell’omnium”

Uno stratosferico Jonathan Milan vince il titolo iridato nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. La giornata stellare dell’azzurro si completa con lo strepitoso record del mondo stabilito in semifinale. Questo e altro sono al centro dell’ultima puntata di Bike Today, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Tra gli ospiti Marco Cannone, commentatore di Eurosport.

L’esultanza per il trionfo di Milan: “Insomma, io credo che con Luca siamo anche abbastanza abituati, anzi eravamo arrabbiati tra di noi perché abbiamo perso queste due opportunità di medaglia d’oro e fare due secondi ci stava molto stretto”.

Sui limiti di Milan, autore del record del mondo: “Ma guarda dal punto di vista tecnico io potrei dirti che ovviamente, visti i tempi, perché 3.58.850 è un tempo veramente folle, soprattutto su una pista che non è iperveloce. Non lo sappiamo neanche noi quali possono essere i limiti di Milan, ma credo che non li sappia neanche lui. Quindi abbiamo detto più volte che ci ha creduto tantissimo in questa disciplina, in questa specialità e si è visto che è arrivato, direi, preparato”.

Sulla mancanza dell’inseguimento individuale nel programma olimpico e sulla partecipazione degli stradisti: “Con Taylor Phinney hai colto un esempio importante. Insomma, l’avevamo detto anche in passato e lui, dopo un grandissimo periodo di stop, è voluto rientrare nel Circus dei velodromi. Tra l’altro ha fatto credo sesto o ottavo, non ricordo bene con un ottimo tempo, anzi credo che abbia fatto un tempo migliore di quando correva in passato. Il suo obiettivo saranno le Olimpiadi, dovranno qualificarsi per tornare a correre dove sua mamma ha vinto l’Olimpiade nell’1984, Connie Carpenter, però sì, sicuramente potrebbe avvicinare gli stradisti perché oggettivamente non possiamo definire Milan e Ganna dei pistard, perché svolgono il novanta per cento della loro attività su strada”.

La differenza tra il record dell’Ora e le corse su pista: “Sì, diciamo che la prova del record dell’Ora è dura, è una prova impegnativissima. Uno come Evenepoel magari in futuro potrebbe provarci, quello sì”.

Sulla prova di Balsamo nell’omnium: “L’eliminazione è andata direi abbastanza bene e anzi anche sopra quelle che potevano essere le aspettative di come si era messa la gara a metà dell’eliminazione stessa. Purtroppo la caduta dello scratch è stata devastante. Due terzi delle atlete sono finite per terra con Lorena Wiebes fuori dai giochi fin da subito e anche Lotte Kopecky molto penalizzata. Non abbiamo visto questa brillantezza nella corsa a punti, anche se c’è da dire che la corsa a punti ormai dell’omnium è un po’ come una gara a uomo”.

Il valore del risultato in ottica olimpica: “Diciamo che va bene in ottica qualifica perché con questi Mondiali si sono aperte le danze delle qualifiche olimpiche, quindi va molto bene in quest’ottica, però ecco come risultato fine a se stesso, purtroppo dal punto di vista del risultato è un po’ deludente, però secondo il mio punto di vista, se conosco molto bene Elisa, ha subito delle ripercussioni dopo la caduta”.

L’analisi dei risultati del settore velocità: “Per quanto riguarda il team sprint potevamo essere sicuramente della partita delle prime otto squadre così come abbiamo visto in alcune prove di Coppa del Mondo della primavera. C’è stata una defaillance di Stefano Minuta e di Napolitano proprio perché Napolitano è alle prese con un intervento molto delicato che l’ha tenuto fuori da allenamenti e quant’altro e Stefano Minuta è caduto ai Campionati Italiani ancora fuori dai giochi, quindi diciamo che ci si è dovuti, se mi passi il termine, arrangiare con quello che si aveva e sono arrivati questi risultati. Nel chilometro da fermo Bianchi ha chiuso ottavo se non sbaglio, non tutti gli anni sono uguali”.