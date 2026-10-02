Campioni Fiamme Oro ad Abano Terme: il Talk con Franco Bragagna e le Olimpiadi Cremisi!

Cosa succede quando i grandi campioni dell’atletica italiana lasciano le piste e si ritrovano tra relax, scienza e spirito di squadra? 🏅 Staccare la spina insieme è fondamentale, anche per chi gareggia in discipline individuali. Da Larissa Iapichino a Massimo Stano, passando per le novità e i giovani talenti come Elisa Valensin, le Fiamme Oro si raccontano ad Abano e Montegrotto Terme. Non perdete i momenti clou del raduno, a partire dal grande talk d’apertura moderato dalla voce inconfondibile di Franco Bragagna, tra aneddoti, traguardi e le imperdibili ‘Olimpiadi Cremisi’ sul territorio!”

Unisciti a noi nel cuore di Abano e Montegrotto Terme per scoprire il raduno ufficiale del Centro sportivo nazionale Fiamme Oro Atletica! In questo video approfondiamo i momenti di incontro pubblico, la ricerca scientifica sulle cure termali e, soprattutto, l’atteso Talk d’apertura moderato dal celebre telecronista sportivo di Sky Sport Franco Bragagna.

Insieme a grandi nomi dell’atletica italiana – come il campione olimpico e oro europeo Massimo Stano, il maratoneta Pietro Riva, la velocista Dalia Kaddari, Alexandrina Mihai, Rebecca Lonedo e la giovane promessa Elisa Valensin – esploreremo il valore del gruppo, la fine di una stagione ricca di successi (da Birmingham a Budapest) e le attività di team building delle “Olimpiadi Cremisi”.

📌 In questo video: I PROGETTI FUTURI DEGLI ATLETI FIAMME ORO PRESENTI AL TALK

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