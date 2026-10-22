Cambiano le regole per la Maratona alle Olimpiadi: meno posti a Los Angeles, New York è già qualificante!

Tramite una mail inviata agli agenti degli atleti, World Athletics ha comunicato alcuni dettagli in merito al percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma per il momento si è concentrata soltanto sulla maratona. La gara più lunga del panorama atletico subirà importanti mutamenti in termini di partecipazione: saranno disponibili 70 posti per sesso, contro gli 80 che erano stati garantiti ai Giochi di Parigi 2024. Al momento i minimi di ammissione non sono ancora stati diffusi e verranno approvati dal Consiglio della Federazione Internazionale soltanto a dicembre.

World Athletics punta a coprire circa il 40% dei posti disponibili tramite il requisito cronometrico, mentre il 60% sarà elargito attraverso i ranking e classifiche mondiali durante un periodo che andrà dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2028. La grande novità è la seguente: un piazzamento tra i primi cinque in un qualsiasi evento di livello Platinum (ovvero le Major e le gare più importanti del calendario internazionale) garantirà il pass a cinque cerchi.

Ricordiamo che se il numero di atleti che soddisfano lo standard cronometrico supera il numero di posti disponibili, si qualificheranno solo quelli con le migliori prestazioni, senza lasciare posti per gli atleti che si qualificano tramite le classifiche: dipenderà da quanto la Commissione deciderà di essere stringente.

Una data chiave sarà il 19 marzo 2028: gli atleti classificati tra i primi 55 nella lista delle quote filtrata di “Road to LA” in quella data saranno considerati qualificati e non potranno essere sostituiti. Gli ultimi 15 posti saranno assegnati in seguito utilizzando gli stessi criteri. Ogni Paese può schierare massimo tre atleti. La Maratona di New York, in programma domenica 1° novembre, sarà dunque qualificante per le Olimpiadi di Los Angeles 2028!