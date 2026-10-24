Coppa del Mondo
Cambiano gli orari del gigante femminile a Soelden: subito problemi per lo sci alpino
Prima gara e primo cambio di programma sulla tabella di marcia per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: lo slalom gigante femminile di Soelden, in Austria, vede variare gli orari di entrambe le manche odierne a causa delle condizioni meteo.
Gli organizzatori della prima tappa stagionale del circuito maggiore, infatti, fanno sapere che a causa dei lavori in pista per togliere la neve caduta nella notte, la gara è posticipata di mezz’ora: la 1a manche partirà alle ore 10.30, mentre la seconda, con l’inversione delle migliori 30, scatterà alle ore 13.30.
Nella gara odierna saranno 11 le azzurre al via: Lara Della Mea scatterà con il 12, Asja Zenere col 21, Marta Bassino col 28, Laura Pirovano col 31, Anna Trocker col 34, Sophie Mathiou col 37, Ilaria Ghisalberti col 38, Alice Pazzaglia col 41, Giorgia Collomb col 49, Tatum Bieler col 56 ed Emilia Mondinelli col 66.
Nella prima manche, che dunque scatterà alle ore 10.30, Lara Della Mea sarà l’unica azzurra inserita nel secondo gruppo di merito della World Cup Starting List di specialità, e potrà partire con il pettorale numero 12, mentre tornerà al cancelletto di partenza dopo oltre un anno di stop per infortunio Marta Bassino, al via col 28.
Tra le azzurre al di fuori delle prime 30, tornerà allo start in gigante la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di discesa Laura Pirovano, che grazie agli oltre 500 punti nella World Cup Starting List generale partirà col 31, mentre poco dopo scatterà anche la giovane promessa Anna Trocker, al cancelletto col 34.