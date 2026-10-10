Perché è cambiato l’orario delle qualifiche del GP di Singapore? Nuovo programma e cos’è successo

L’orario di inizio delle qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 in corso di svolgimento sul circuito cittadino della località asiatica, è stato posticipato di trenta minuti rispetto al programma originario. La causa è legata al prolungarsi della Sprint Race disputata in mattinata: la gara veloce sarebbe dovuta iniziare alle ore 11.00, invece è scattata con una trentina di minuti di ritardo a causa della pioggia.

Il regolamento FIA impone almeno tre ore di pausa tra la Sprint e la sessione successiva, dunque l’inizio delle qualifiche è stato posticipato. Verrà definita la griglia di partenza per il Gran Premio di domani, fondamentale considerando che si tratta di un circuito cittadino e dunque scattare davanti avrà un peso specifico non indifferente.

Max Verstappen si presenterà dopo aver vinto la Sprint Race del massimo, la Ferrari andrà alla ribalta con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, Kimi Antonelli dovrà cercare il giusto feeling con il nuovo pacchetto della Mercedes, George Russell dovrà riscattarsi dall’errore del mattino costatogli uno zero pesantissimo.

NUOVO PROGRAMMA QUALIFICHE GP SINGAPORE F1

Sabato 10 ottobre

Ore 15.30 Qualifiche GP Singapore – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8

PROGRAMMA QUALIFICHE GP SINGAPORE F1: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati; TV8, gratis.

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