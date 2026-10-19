Calendario short track 2026-2027: tutte le date di World Tour, Europei e Mondiali

Il conto alla rovescia sta per terminare. La stagione dello short track internazionale è alle porte. Messa alle spalle il cammino emozionante dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, si riparte per un nuovo quadriennio a Cinque Cerchi e l’annata si presenta particolarmente intensa.

Saranno ben sette gli appuntamenti del World Tour, ovvero il massimo circuito internazionale dei “pattini veloci”. Il tutto prenderà il via nel prossimo week end. Dal 23 al 25 ottobre, sull’anello di ghiaccio di Vancouver (Canada) pattinatori e pattinatrici si confronteranno.

A seguire, nel fine-settimana successivo, andrà in scena la seconda tappa. Sempre sul ghiaccio canadese, ma a Montreal, i migliori interpreti della disciplina vorranno mettersi in mostra. World Tour che poi proporrà gli appuntamenti di Seoul (Corea del Sud) dal 20 al 22 novembre, di Shanghai (Cina) dal 27 al 29 del mese citato e di Pechino (Cina) dal 4 al 6 dicembre a chiudere il 2026.

All’inizio del 2027, poi, ci si sfiderà: dal 5 al 7 febbraio a Gdansk (Polonia) e dal 12 al 14 febbraio a Tiburg (Paesi Bassi). Vi saranno da affrontare anche le sfide degli Europei e dei Mondiali: la rassegna continentale si terrà dal 15 al 17 gennaio a Dresda (Germania), essendo la prima competizione dell’anno nuovo, mentre la manifestazione iridata è prevista dal 12 al 14 marzo a Seoul.

Riepilogando schematicamente:

CALENDARIO SHORT TRACK 2026-2027

23-25 ottobre World Tour a Vancouver (Canada)

30 ottobre-1° novembre World Tour a Montreal (Canada)

6-8 novembre Coppa del Mondo junior a Bormio

12-14 novembre Coppa del Mondo junior a Bormio

20-22 novembre World Tour a Seoul (Corea del Sud)

27-29 novembre World Tour a Shanghai (Cina)

4-6 dicembre World Tour a Pechino (Cina)

15-17 gennaio Europei a Dresda (Germania)

22-24 gennaio Coppa del Mondo junior ad Astana (Kazakistan)

28-31 gennaio Coppa del Mondo junior ad Astana (Kazakistana)

5-7 febbraio World Tour a Gdansk (Polonia)

12-14 febbraio World Tour a Tiburg (Paesi Bassi)

12-14 marzo Mondiali a Seoul (Corea del Sud)