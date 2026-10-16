Calendario Serie A calcio femminile: orari partite 17-18 ottobre, tv, streaming

Archiviata la delicata parentesi dedicata alla Nazionale, torna questo fine settimana la Serie A 2026-2027 di calcio femminile, pronta a vivere la terza giornata di Campionato, dove non mancheranno alcuni incroci interessanti sia in alta che bassa classifica.

Il sipario si alzerà alle 12:30 di sabato 17 ottobre, momento in cui il Sassuolo affronterà tra le mura amiche un Napoli a caccia disperata di punti. Poi, alle 15:00, sarà la volta del Como Women, il quale accoglierà la Fiorentina, preludio della sfida delle 18:00 che vedrà scontrarsi Ternana e Lazio.

Le big scenderanno tutte in campo domenica 18. E si inizierà con l’incontro di cartellone, quello tra la Juventus e la rivelazione Como 1907 (12:30), squadra che ha collezionato due vittorie su due fino a questo momento. Seguirà dunque una fascinosa Roma-Milan (15:00) e, infine, Inter-Parma.

Di seguito il programma completo, gli orari precisi e la guida tv/streaming delle partite valide per la terza giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Tutti gli incontri saranno visibili su DAZN in modalità freemium, quindi disponibili gratuitamente previa ovviamente iscrizione. La sfida tra Juventus e Como 1907 sarà invece trasmessa anche in tv, precisamente su Rai Sport, oltre che in streaming su Rai Play.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Sabato 17 ottobre

Ore 12:30: Sassuolo-Napoli Women — DAZN

Ore 15:00: Como Women-Fiorentina — DAZN

Ore 18:00: Ternana Women-Lazio — DAZN

Domenica 18 ottobre

Ore 12:30: Juventus-Como 1907 — DAZN, Rai Sport e RaiPlay

Ore 15:00: Roma-Milan — DAZN

Ore 18:00: Inter-Parma — DAZN

DOVE VEDERE IN TV LA SERIE A 2026-2027 DI CALCIO FEMMINILE (TERZA GIORNATA)

Diretta Tv: Rai Sport (limitatamente a Juventus-Como 1907)

Diretta Streaming: DAZN, Rai Play (limitatamente a Juventus-Como 1907)