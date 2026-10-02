Calendario Serie A basket: orari partite 3-4-5 ottobre, tv, programma, streaming

Tempo di seconda giornata in arrivo per la Serie A. Una Serie A che, dopo un solo turno, ha già in ballo vari temi, alcuni provenienti dall’Eurolega, altri dall’EuroCup, in attesa che emergano anche quelli della Champions League. Ma per altri basta semplicemente guardare quanto accade tra i confini italiani.

Si debutta al sabato con il confronto tutto a nord tra Trento e Treviso, che poi sono anche le uniche due squadre ad affrontarsi con già due punti sulle spalle. Quasi contemporaneamente Napoli, che ha aperto con vari buoni segnali, sfiderà Reggio Emlia tra le mura amiche già abbondantemente riempite martedì sera contro Bourg-en-Bresse (al PalaBarbuto, oggi Alcott Arena, erano in 3800, tanti per l’EuroCup infrasettimanale). Alla domenica si parte con la sfida della BC Roma a Tortona, in quel del PalaTiziano che rivede la Serie A dopo ben 11 anni (e, con quattro squadre di pallacanestro e una di pallavolo femminile al suo interno, quest’anno sarà particolarmente congestionato). Scafati riceve Varese al PalaMangano, mentre Trieste ricomincia da Venezia il proprio cammino casalingo con tanti segnali positivi. La Virtus Bologna, dopo il miracolo di Carr contro l’Olympiacos, farà sentire l’effetto PalaDozza alla Maxima Roma, con cui si è confrontata già in preseason. Al lunedì, per Cantù, al PalaDesio in attesa della nuova casa in città, c’è Udine, mentre a Verona arriva l’Olimpia Milano.

Di seguito il programma completo delle partite della seconda giornata di Serie A 2026-2027. In diretta tv su Sky Sport Basket (canale 205) saranno disponibili gli incontri BC Roma-Bertram Derthona Tortona e Virtus Costa Bologna-Maxima Roma; in streaming, oltre alle due citate che andranno anche su SkyGo e Now, tutte le partite saranno disponibili in streaming su LBATV, dietro abbonamento.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A BASKET 2026-2027

Sabato 3 ottobre

Ore 20:00 Dolomiti Energia Trentino-Nutribullet Treviso Basket

Ore 20:30 Napoli Basketball-UNA Hotels Reggio Emilia

Domenica 4 ottobre

Ore 16:00 BC Roma-Bertram Derthona Tortona – Diretta tv su Sky Sport Basket

Ore 17:00 Longobardi Scafati Basket-Openjobmetis Varese

Ore 17:30 Pallacanestro Trieste-Umana Reyer Venezia

Ore 18:15 Virtus Costa Bologna-Maxima Roma – Diretta tv su Sky Sport Basket

Lunedì 5 ottobre

Ore 20:00 Acqua S.Bernardo Cantù-APU Old Wild West Udine

Ore 20:45 Tezenis Verona-Armani Olimpia Milano

PROGRAMMA SERIE A 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205; BC Roma-Tortona e Virtus Bologna-Maxima Roma)

Diretta streaming: SkyGo e Now (BC Roma-Tortona e Virtus Bologna-Maxima Roma), LBATV (tutte le partite)