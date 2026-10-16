Calendario Serie A basket: orari partite 17-18 ottobre, dove vederle in tv e streaming

Dopo l’usuale scorpacciata di Coppe europee, è tempo di tornare alla Serie A e, dunque, al campionato italiano, che ha davvero tantissimo da dire in una quarta giornata che propone diversi confronti di un certo rilievo. Andiamo a comprenderli uno per uno in maniera rapida.

Si comincia con BC Roma-Reyer Venezia, prima in A dell’ex stella NBA Kelly Olynyk, già anticipata al sabato per sua natura e ulteriormente anticipata alle 16:00 a causa di una decisione del Prefetto di Roma dovuta alla presenza della calcistica Roma-Bologna al vicino Stadio Olimpico. Mezzogiorno da non perdere in terra partenopea: Napoli-Milano è la sfida che gli uomini di Repesa sognano per diventare ancora più grandi ora che Jahmi’us Ramsey è tornato a pieno regime, e per l’Olimpia c’è voglia di riscatto dopo i guai di Eurolega.

Trento-Varese inaugura il programma del pomeriggio, mentre Treviso, reduce dalla sconfitta milanese, riceve Udine al Palaverde. A Trieste arriva Cantù e una delle due dovrà forzatamente sbloccarsi da quota zero, mentre Verona cercherà contro Reggio Emilia la sua terza vittoria stagionale. Per la Virtus Bologna vero e proprio testacoda al PalaDozza contro Scafati, mentre Tortona riceve la Maxima Roma in una sfida tra deluse di EuroCup (e, per buona misura, anche dell’inizio di campionato).

Di seguito il programma completo delle partite della quarta giornata di Serie A 2026-2027. In diretta tv su Sky Sport Basket (canale 205) saranno disponibili gli incontri Napoli Basketball-Armani Olimpia Milano (anche su Sky Sport Uno, 201) e Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese; in streaming, oltre alle due citate che andranno anche su SkyGo e Now, tutte le partite saranno disponibili in streaming su LBATV, dietro abbonamento.

CALENDARIO QUARTA GIORNATA SERIE A BASKET 2026-2027

Sabato 17 ottobre

Ore 16:00 BC Roma-Umana Reyer Venezia

Domenica 18 ottobre

Ore 12:00 Napoli Basketball-Armani Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Ore 16:00 Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Ore 17:00 Nutribullet Treviso-APU Old Wild West Udine

Ore 18:00 Pallacanestro Trieste-Acqua S.Bernardo Cantù

Ore 18:00 Tezenis Verona-UNA Hotels Reggio Emilia

Ore 18:30 Virtus Costa Bologna-Longobardi Scafati Basket

Ore 19:00 Bertram Derthona Tortona-Maxima Roma

PROGRAMMA SERIE A 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205) per Napoli-Milano, solo Sky Sport Basket (205) per Trento-Varese

Diretta streaming: SkyGo e Now (Napoli-Milano, Trento-Varese), LBATV (tutte le partite)