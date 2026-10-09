Calendario serie A basket, orari partite 10-11 settembre: dove vederle in tv, canali, streaming

Terza giornata, mille temi, tante questioni in arrivo nel weekend della Serie A che governerà la pallacanestro italiana per i prossimi due giorni. Saranno occupati i palasport di un po’ tutta l’area del tricolore che va da Nord a Sud, ma vediamo nel dettaglio la situazione in essere a partire dal sabato.

Innanzitutto Udine-Trento, che apre la giornata con un anticipo monocromatico e una delle cinque leader (appunto l’APU) a quota 4 punti, mentre l’Aquila Basket deve riscattare un paio di sconfitte italiane ed europee non belle. C’è anche Varese-Trieste, sfida tra una finora non soddisfatta dell’inizio di stagione e una che, invece, deve forzatamente aspettare per trovare la quadra. Domenica in apertura con Milano-Treviso, e l’Olimpia deve fare attenzione al grande entusiasmo creatosi attorno a una Nutribullet che vince e diverte. Poi c’è Cantù che proverà a fermare un altro importante entusiasmo, quello di una Napoli che a qualcuno fa già ricordare i tempi di Lynn Greer (stagione 2005-2006). Reggio Emilia riceve Tortona nel tentativo di uscire da quota zero punti, mentre a Scafati arriva Verona rinfrancata dalla vittoria contro l’Armani di lunedì. A Roma va in scena il derby delle due nuove società, Maxima e BC, con in questo caso il PalaEur a farsene teatro, mentre tra Reyer Venezia e Virtus Bologna si ha il vero e fattivo big match di settimana.

Di seguito il programma completo delle partite della terza giornata di Serie A 2026-2027. In diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (canale 205) saranno disponibili gli incontri Armani Olimpia Milano-Nutribullet Treviso Basket e Maxima Roma-BC Roma; in streaming, oltre alle due citate che andranno anche su SkyGo e Now, tutte le partite saranno disponibili in streaming su LBATV, dietro abbonamento.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A BASKET 2026-2027

Sabato 10 ottobre

Ore 20:00 APU Old Wild West Udine-Dolomiti Energia Trentino

Ore 20:30 Openjobmetis Varese-Pallacanestro Trieste

Domenica 11 ottobre

Ore 16:00 Armani Olimpia Milano-Nutribullet Treviso Basket – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Ore 17:00 Acqua S.Bernardo Cantù-Napoli Basketball

Ore 17:00 UNA Hotels Reggio Emilia-Bertram Derthona Tortona

Ore 18:00 Longobardi Scafati Basket-Tezenis Verona

Ore 18:15 Maxima Roma-BC Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Ore 19:00 Umana Reyer Venezia-Virtus Costa Bologna

PROGRAMMA SERIE A 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205) per Milano-Treviso e Maxima Roma-BC Roma

Diretta streaming: SkyGo e Now (Milano-Treviso, Maxima Roma-BC Roma), LBATV (tutte le partite)