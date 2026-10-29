Olimpiadi
Calendario Olimpiadi Giovanili 2026: orari giornalieri, programma, tv
La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili si terrà a Dakar, in Senegal, da sabato 31 ottobre (ma le prime gare si disputeranno già venerdì 30) a venerdì 13 novembre: nel complesso saranno 151 le medaglie d’oro assegnate nelle 13 giornate del programma che prevedono delle finali.
Saranno ben 25 gli sport in programma, e l’Italia sarà rappresentata in 19 di essi: ci sarà spazio per 46 azzurrini, 19 ragazzi e 27 ragazze. 10 elementi formeranno la Nazionale di calcio a 5 femminile, 9 saranno al via nell’atletica, 6 nella ginnastica artistica, 2 in canottaggio beach sprint, ciclismo su strada, nuoto, beach volley e tiro con l’arco ed 1 in break dance, judo, beach wrestling, skateboard, boxe, scherma, taekwondo, tennistavolo, triathlon, vela e wushu.
La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista per alcune gare da definire su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, e per alcune gare da definire da Rai Play.
CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026
Venerdì 30 ottobre
11:00 Baseball5, torneo a squadre miste, turno di apertura
Sabato 31 ottobre
09:30 Baseball5, squadre miste, turno di apertura
09:30 Beach volley maschile e femminile, fase a gironi
11:00 Costal rowing, beach sprint, prova a cronometro 1 (doppio misto, singolo maschile, singolo femminile)
11:00 Tennistavolo, doppio misto (trentaduesimi e ottavi di finale)
19:30 CERIMONIA D’APERTURA
Domenica 1° novembre
09:30 Beach volley maschile e femminile, fase a gironi
10:00 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi
10:30 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, fase preliminare
10:30 Wushu, turni preliminari maschili e femminili (donne: Taijishan, Gunshu; uomini: Changquan, Taijiquan)
11:00 Futsal femminile, fase a gironi
11:00 Judo, turni preliminari (donne -44 kg; uomini -55 kg, -66 kg)
11:00 Costal rowing, beach sprint, prova a cronometro 2 (doppio misto, singolo maschile, singolo femminile)
11:30 Baseball5, squadre miste, turno di apertura
11:30 Rugby a 7 maschile, fase a gironi
12:00 Nuoto, batterie
12:30 Costal rowing, beach sprint, semifinali doppio misto
15:30 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi
16:00 Nuoto, finali (400m sl F, 800m sl M, 200m dorso F e M, 100m farfalla F e M)
17:00 Judo, finali (donne -44 kg; uomini -55 kg, -66 kg)
20:00 Tennistavolo, doppio misto, quarti di finale
Lunedì 2 novembre
10:00 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi
10:00 Beach volley maschile e femminile, turno dei lucky loser
10:30 Wushu, turni preliminari (donne: Taijiquan, Changquan; uomini: Gunshu, Taijishan)
11:00 Futsal maschile, fase a gironi
11:00 Judo, turni preliminari (donne -52 kg, -63 kg; uomini -81 kg)
11:00 Costal rowing, beach sprint, semifinali (singolo maschile e femminile)
11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, fase preliminare
11:30 Baseball5, squadre miste, quarti di finale
12:00 Nuoto, batterie
12:30 Rugby a 7 femminile, fase a gironi
12:40 Costal rowing, beach sprint, finale doppio misto
14:00 Beach volley maschile e femminile, ottavi di finale
14:42 Rugby a 7 maschile, semifinali
15:26 Rugby a 7 femminile, fase a gironi
15:30 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi
16:00 Nuoto, finali (100m stile libero F e M, 200m rana F e M)
16:00 Baseball5, squadre miste, semifinali
17:00 Judo, finali (donne -52 kg, -63 kg; uomini -81 kg)
17:38 Rugby a 7 maschile, finale per il bronzo
18:05 Rugby a 7 maschile, finale per l’oro
18:30 Tennistavolo, doppio misto, semifinali
Martedì 3 novembre
10:00 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi
10:00 Equitazione, salto ostacoli individuale, qualifica A
10:00 Beach volley maschile e femminile, quarti di finale
10:00 Wushu, finali (donne: Gunshu, Taijishan; uomini: Changquan, Taijiquan)
10:40 Rugby a 7 femminile, fase a gironi
11:00 Futsal femminile, fase a gironi
11:00 Judo, turni preliminari (donne -78 kg, uomini -100 kg)
11:00 Costal rowing, beach sprint, finali (singolo maschile e femminile)
11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, ottavi di finale
12:00 Nuoto, batterie
14:00 Beach volley maschile e femminile, semifinali
14:52 Rugby a 7 femminile, semifinali
15:00 Wushu, finali (donne: Changquan; uomini: Gunshu)
15:30 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi
16:00 Nuoto, finali (800m stile libero F, 400m stile libero M, 100m dorso F e M, 100m rana F e M)
16:00 Baseball5, squadre miste, finale per il bronzo
17:00 Judo, finali (donne -78 kg, uomini -100 kg)
17:02 Wushu, finali (donne: Taijiquan; uomini: Taijishan)
17:30 Baseball5, squadre miste, finale per l’oro
17:36 Rugby a 7 femminile, finale per il bronzo
18:03 Rugby a 7 femminile, finale per l’oro
19:00 Tennistavolo, doppio misto, finale per il bronzo
19:30 Tennistavolo, doppio misto, finale per l’oro
Mercoledì 4 novembre
10:00 Badminton, singolare maschile, quarti di finale
11:00 Futsal maschile, fase a gironi
11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, quarti di finale
11:50 Badminton, singolare femminile, quarti di finale
12:00 Nuoto, batterie
12:00 Beach volley femminile, finale per il bronzo
13:00 Beach volley maschile, finale per il bronzo
13:45 Skateboard, street maschile, heat 1
14:43 Skateboard, street maschile, heat 2
15:00 Beach volley femminile, finale per l’oro
15:30 Badminton, singolare maschile, semifinali
16:00 Beach volley maschile, finale per l’oro
16:00 Nuoto, finali (50m stile libero F e M, 200m misti F e M, 50m farfalla F e M)
17:00 Skateboard, street maschile, finale
17:40 Badminton, singolare femminile, semifinali
Giovedì 5 novembre
10:00 Equitazione, salto ostacoli individuale, qualifica B
10:00 Triathlon, individuale maschile
11:00 Futsal femminile, fase a gironi
11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, semifinali
12:00 Nuoto, batterie
13:45 Skateboard, street femminile, heat 1
14:43 Skateboard, street femminile, heat 2
15:00 Badminton, singolare maschile, finale per il bronzo
16:00 Nuoto, finali (50m dorso F e M, 50m rana F e M)
16:10 Badminton, singolare maschile, finale per l’oro
17:00 Skateboard, street femminile, finale
17:00 Tennistavolo, femminile, finale per il bronzo
17:35 Badminton, singolare femminile, finale per il bronzo
17:45 Tennistavolo, maschile, finale per il bronzo
18:30 Tennistavolo, femminile, finale per l’oro
18:45 Badminton, singolare femminile, finale per l’oro
19:15 Tennistavolo, maschile, finale per l’oro
Venerdì 6 novembre
10:00 Equitazione, salto ostacoli individuale, finale
10:00 Triathlon, individuale femminile
10:30 Tiro con l’arco, individuale maschile e femminile, round di classifica
11:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi
12:00 Nuoto, batterie
16:00 Nuoto, finali (200m stile libero F e M, 200m farfalla F e M)
16:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi
Sabato 7 novembre
10:00 Tiro con l’arco, individuale maschile e femminile, sedicesimi di finale
11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni maschili
11:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi
11:00 Futsal maschile, fase a gironi
11:30 Beach wrestling, maschile e femminile, fase a gironi (donne 55 kg, 75 kg; uomini 60 kg, 80 kg)
13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 51 kg, 57 kg; uomini 55 kg, 65 kg, 70 kg)
16:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi
16:00 Beach wrestling, gironi e finali (donne 55 kg, 75 kg; uomini 60 kg, 80 kg)
18:00 Pugilato, turni preliminari (donne 51 kg, 57 kg; uomini 55 kg, 65 kg, 70 kg)
Domenica 8 novembre
10:00 Ciclismo su strada, corsa in linea femminile
10:00 Scherma, fioretto individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8
11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni femminili
11:00 Tiro con l’arco, individuale maschile, ottavi di finale
11:30 Beach wrestling, fase a gironi (donne 45 kg, 65 kg; uomini 70 kg, 90 kg)
12:00 Ciclismo su strada, corsa in linea maschile
12:00 Futsal femminile, semifinali
12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -44 kg, uomini -48 kg)
12:30 Basket 3×3 femminile, quarti di finale
12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -44 kg, uomini -48 kg)
13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 50 kg, 60 kg)
13:20 Basket 3×3 maschile, quarti di finale
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 1-3)
15:00 Tiro con l’arco, individuale maschile, quarti di finale
15:00 Scherma, fioretto individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro
15:30 Atletica, finale lancio del martello M
15:35 Atletica, semifinali 100m ostacoli F
15:40 Atletica, finale salto triplo F
15:53 Atletica, semifinali 800m F
15:56 Tiro con l’arco, individuale maschile, semifinali
16:00 Basket 3×3 femminile, quarti di finale
16:00 Beach wrestling, gironi e finali (donne 45 kg, 65 kg; uomini 70 kg, 90 kg)
16:12 Atletica, semifinali 100m F
16:30 Atletica, semifinali 100m M
16:30 Tiro con l’arco, individuale maschile, finale per il bronzo
16:40 Atletica, finale salto con l’asta F
16:44 Tiro con l’arco, individuale maschile, finale per l’oro
16:48 Atletica, semifinali 400m F
16:50 Basket 3×3 maschile, quarti di finale
17:00 Taekwondo, semifinali (donne -44 kg, uomini -48 kg)
17:06 Atletica, semifinali 400m M
17:10 Atletica, finale lancio del disco F
17:20 Atletica, finale salto in lungo M
17:25 Atletica, finale 3000m M
17:48 Atletica, finale 2000m siepi F
18:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 50 kg, 60 kg)
18:00 Taekwondo, finali (donne -44 kg, uomini -48 kg)
18:07 Atletica, finale 100m ostacoli F
18:16 Atletica, finale 100m F
18:25 Atletica, finale 100m M
Lunedì 9 novembre
10:00 Scherma, fioretto individuale maschile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8
10:30 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare
11:00 Tiro con l’arco, individuale femminile, ottavi di finale
11:00 Atletica, finale lancio del giavellotto F
11:05 Atletica, finale 2000m siepi M
11:25 Atletica, finale 3000m F
11:30 Ginnastica artistica, finale a squadre maschile
11:35 Atletica, finale getto del peso M
11:50 Atletica, semifinali 800 M
12:00 Futsal maschile, semifinali
12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -49 kg, uomini -55 kg)
12:10 Atletica, semifinali 400m ostacoli M
12:25 Atletica, finale salto in alto M
12:30 Atletica, semifinali 400m ostacoli F
12:30 Basket 3×3 femminile, semifinali
12:35 Atletica, finale lancio del disco M
12:40 Atletica, finale salto in lungo F
12:48 Atletica, finale 1500m M
12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -49 kg, uomini -55 kg)
13:00 Atletica, semifinali 110m ostacoli M
13:00 Pugilato, maschile, quarti di finale (55 kg, 65 kg)
13:07 Atletica, finale 400m F
13:20 Basket 3×3 maschile, semifinali
13:25 Atletica, finale 400m M
13:35 Atletica, finale 800m F
13:45 Atletica, finale 110m ostacoli M
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 4-6)
15:00 Tiro con l’arco, individuale femminile, quarti di finale
15:00 Scherma, fioretto individuale maschile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro
15:56 Tiro con l’arco, individuale femminile, semifinali
16:00 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare
16:00 Basket 3×3 femminile, finale per il bronzo
16:25 Basket 3×3 maschile, finale per il bronzo
16:30 Tiro con l’arco, individuale femminile, finale per il bronzo
16:44 Tiro con l’arco, individuale femminile, finale per l’oro
16:50 Basket 3×3 femminile, finale per l’oro
17:00 Taekwondo, semifinali (donne -49 kg, uomini -55 kg)
17:15 Basket 3×3 maschile, finale per l’oro
18:00 Ginnastica artistica, finale a squadre femminile
18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (51 kg, 57 kg)
18:00 Taekwondo, finali (donne -49 kg, uomini -55 kg)
Martedì 10 novembre
10:00 Ciclismo su strada, cronometro individuale femminile
10:00 Scherma, spada individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8
10:30 Tiro con l’arco, squadre miste, ottavi di finale
11:00 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare
11:00 Atletica, finale lancio del martello F
11:03 Atletica, finale 5000m marcia M
11:10 Atletica, finale getto del peso F
11:15 Atletica, finale salto con l’asta M
11:30 Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile
11:35 Atletica, finale 5000m marcia F
12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)
12:15 Atletica, semifinali 200m M
12:20 Atletica, finale salto in alto F
12:30 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale maschile
12:35 Atletica, semifinali 200m F
12:45 Atletica, finale salto triplo M
12:50 Atletica, finale lancio del giavellotto M
12:55 Atletica, finale 400m ostacoli M
13:00 Pugilato, maschile, quarti di finale (50 kg, 60 kg, 70 kg)
13:05 Atletica, finale 400m ostacoli F
13:12 Taekwondo, quarti di finale (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)
13:15 Atletica, finale 800m M
13:25 Atletica, finale 200m M
13:35 Atletica, finale 200m F
13:45 Atletica, finale 1500m F
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 7-9)
15:00 Tiro con l’arco, squadre miste, quarti di finale
15:00 Scherma, spada individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro
16:30 Tiro con l’arco, squadre miste, semifinali
17:00 Taekwondo, semifinali (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)
17:15 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale femminile
17:24 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per il bronzo
17:42 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per l’oro
18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (48 kg, 54 kg, 60 kg)
18:30 Taekwondo, finali (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)
Mercoledì 11 novembre
10:00 Scherma, spada individuale maschile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8
11:00 Beach handball maschile e femminile, quarti di finale
12:00 Futsal femminile, finale per il bronzo
12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)
13:00 Pugilato, semifinali (donne 51 kg, 57 kg; uomini 50 kg, 60 kg, 70 kg)
13:12 Taekwondo, quarti di finale (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 10-12)
15:00 Scherma, spada individuale maschile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro
16:00 Futsal femminile, finale per l’oro
17:00 Taekwondo, semifinali (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)
18:00 Ginnastica artistica, finale a squadre miste
18:00 Pugilato, semifinali (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 55 kg, 65 kg)
18:30 Taekwondo, finali (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)
Giovedì 12 novembre
11:00 Beach handball maschile e femminile, semifinali
11:30 Scherma, sciabola individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8
12:00 Futsal maschile, finale per il bronzo
12:00 Break dance, B-Girls: preselezione e girone all’italiana
12:00 Taekwondo, squadre miste, quarti di finale
13:00 Pugilato, finali (donne 51 kg, 57 kg; uomini 50 kg, 60 kg, 70 kg)
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 13-15, regate finali)
15:00 Scherma, sciabola individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro
16:00 Futsal maschile, finale per l’oro
16:00 Break dance, B-Boys: preselezione e girone all’italiana
16:00 Taekwondo, squadre miste, semifinali
17:20 Taekwondo, squadre miste, finale per il bronzo
17:45 Taekwondo, squadre miste, finale
18:00 Pugilato, finali (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 55 kg, 65 kg)
Venerdì 13 novembre
10:00 Scherma, sciabola individuale maschile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8
10:30 Beach handball femminile, finale per il bronzo
11:00 Break dance, B-Girls e B-Boys: quarti di finale, semifinali, finali per il bronzo e per l’oro
11:30 Beach handball maschile, finale per il bronzo
12:15 Scherma, sciabola individuale maschile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro
12:30Beach handball femminile, finale per l’oro
13:30 Beach handball maschile, finale per l’oro
19:30 CERIMONIA DI CHIUSURA
PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (gare da definire).
Diretta streaming: Rai Play (gare da definire), Olympic Channel (tutte le gare).