Calendario Olimpiadi Giovanili 2026: orari giornalieri, programma, tv

La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili si terrà a Dakar, in Senegal, da sabato 31 ottobre (ma le prime gare si disputeranno già venerdì 30) a venerdì 13 novembre: nel complesso saranno 151 le medaglie d’oro assegnate nelle 13 giornate del programma che prevedono delle finali.

Saranno ben 25 gli sport in programma, e l’Italia sarà rappresentata in 19 di essi: ci sarà spazio per 46 azzurrini, 19 ragazzi e 27 ragazze. 10 elementi formeranno la Nazionale di calcio a 5 femminile, 9 saranno al via nell’atletica, 6 nella ginnastica artistica, 2 in canottaggio beach sprint, ciclismo su strada, nuoto, beach volley e tiro con l’arco ed 1 in break dance, judo, beach wrestling, skateboard, boxe, scherma, taekwondo, tennistavolo, triathlon, vela e wushu.

La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista per alcune gare da definire su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, e per alcune gare da definire da Rai Play.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Venerdì 30 ottobre

11:00 Baseball5, torneo a squadre miste, turno di apertura

Sabato 31 ottobre

09:30 Baseball5, squadre miste, turno di apertura

09:30 Beach volley maschile e femminile, fase a gironi

11:00 Costal rowing, beach sprint, prova a cronometro 1 (doppio misto, singolo maschile, singolo femminile)

11:00 Tennistavolo, doppio misto (trentaduesimi e ottavi di finale)

19:30 CERIMONIA D’APERTURA

Domenica 1° novembre

09:30 Beach volley maschile e femminile, fase a gironi

10:00 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

10:30 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, fase preliminare

10:30 Wushu, turni preliminari maschili e femminili (donne: Taijishan, Gunshu; uomini: Changquan, Taijiquan)

11:00 Futsal femminile, fase a gironi

11:00 Judo, turni preliminari (donne -44 kg; uomini -55 kg, -66 kg)

11:00 Costal rowing, beach sprint, prova a cronometro 2 (doppio misto, singolo maschile, singolo femminile)

11:30 Baseball5, squadre miste, turno di apertura

11:30 Rugby a 7 maschile, fase a gironi

12:00 Nuoto, batterie

12:30 Costal rowing, beach sprint, semifinali doppio misto

15:30 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

16:00 Nuoto, finali (400m sl F, 800m sl M, 200m dorso F e M, 100m farfalla F e M)

17:00 Judo, finali (donne -44 kg; uomini -55 kg, -66 kg)

20:00 Tennistavolo, doppio misto, quarti di finale

Lunedì 2 novembre

10:00 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

10:00 Beach volley maschile e femminile, turno dei lucky loser

10:30 Wushu, turni preliminari (donne: Taijiquan, Changquan; uomini: Gunshu, Taijishan)

11:00 Futsal maschile, fase a gironi

11:00 Judo, turni preliminari (donne -52 kg, -63 kg; uomini -81 kg)

11:00 Costal rowing, beach sprint, semifinali (singolo maschile e femminile)

11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, fase preliminare

11:30 Baseball5, squadre miste, quarti di finale

12:00 Nuoto, batterie

12:30 Rugby a 7 femminile, fase a gironi

12:40 Costal rowing, beach sprint, finale doppio misto

14:00 Beach volley maschile e femminile, ottavi di finale

14:42 Rugby a 7 maschile, semifinali

15:26 Rugby a 7 femminile, fase a gironi

15:30 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

16:00 Nuoto, finali (100m stile libero F e M, 200m rana F e M)

16:00 Baseball5, squadre miste, semifinali

17:00 Judo, finali (donne -52 kg, -63 kg; uomini -81 kg)

17:38 Rugby a 7 maschile, finale per il bronzo

18:05 Rugby a 7 maschile, finale per l’oro

18:30 Tennistavolo, doppio misto, semifinali

Martedì 3 novembre

10:00 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

10:00 Equitazione, salto ostacoli individuale, qualifica A

10:00 Beach volley maschile e femminile, quarti di finale

10:00 Wushu, finali (donne: Gunshu, Taijishan; uomini: Changquan, Taijiquan)

10:40 Rugby a 7 femminile, fase a gironi

11:00 Futsal femminile, fase a gironi

11:00 Judo, turni preliminari (donne -78 kg, uomini -100 kg)

11:00 Costal rowing, beach sprint, finali (singolo maschile e femminile)

11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, ottavi di finale

12:00 Nuoto, batterie

14:00 Beach volley maschile e femminile, semifinali

14:52 Rugby a 7 femminile, semifinali

15:00 Wushu, finali (donne: Changquan; uomini: Gunshu)

15:30 Badminton, singolare maschile e femminile, fase a gironi

16:00 Nuoto, finali (800m stile libero F, 400m stile libero M, 100m dorso F e M, 100m rana F e M)

16:00 Baseball5, squadre miste, finale per il bronzo

17:00 Judo, finali (donne -78 kg, uomini -100 kg)

17:02 Wushu, finali (donne: Taijiquan; uomini: Taijishan)

17:30 Baseball5, squadre miste, finale per l’oro

17:36 Rugby a 7 femminile, finale per il bronzo

18:03 Rugby a 7 femminile, finale per l’oro

19:00 Tennistavolo, doppio misto, finale per il bronzo

19:30 Tennistavolo, doppio misto, finale per l’oro

Mercoledì 4 novembre

10:00 Badminton, singolare maschile, quarti di finale

11:00 Futsal maschile, fase a gironi

11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, quarti di finale

11:50 Badminton, singolare femminile, quarti di finale

12:00 Nuoto, batterie

12:00 Beach volley femminile, finale per il bronzo

13:00 Beach volley maschile, finale per il bronzo

13:45 Skateboard, street maschile, heat 1

14:43 Skateboard, street maschile, heat 2

15:00 Beach volley femminile, finale per l’oro

15:30 Badminton, singolare maschile, semifinali

16:00 Beach volley maschile, finale per l’oro

16:00 Nuoto, finali (50m stile libero F e M, 200m misti F e M, 50m farfalla F e M)

17:00 Skateboard, street maschile, finale

17:40 Badminton, singolare femminile, semifinali

Giovedì 5 novembre

10:00 Equitazione, salto ostacoli individuale, qualifica B

10:00 Triathlon, individuale maschile

11:00 Futsal femminile, fase a gironi

11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, semifinali

12:00 Nuoto, batterie

13:45 Skateboard, street femminile, heat 1

14:43 Skateboard, street femminile, heat 2

15:00 Badminton, singolare maschile, finale per il bronzo

16:00 Nuoto, finali (50m dorso F e M, 50m rana F e M)

16:10 Badminton, singolare maschile, finale per l’oro

17:00 Skateboard, street femminile, finale

17:00 Tennistavolo, femminile, finale per il bronzo

17:35 Badminton, singolare femminile, finale per il bronzo

17:45 Tennistavolo, maschile, finale per il bronzo

18:30 Tennistavolo, femminile, finale per l’oro

18:45 Badminton, singolare femminile, finale per l’oro

19:15 Tennistavolo, maschile, finale per l’oro

Venerdì 6 novembre

10:00 Equitazione, salto ostacoli individuale, finale

10:00 Triathlon, individuale femminile

10:30 Tiro con l’arco, individuale maschile e femminile, round di classifica

11:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi

12:00 Nuoto, batterie

16:00 Nuoto, finali (200m stile libero F e M, 200m farfalla F e M)

16:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi

Sabato 7 novembre

10:00 Tiro con l’arco, individuale maschile e femminile, sedicesimi di finale

11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni maschili

11:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi

11:00 Futsal maschile, fase a gironi

11:30 Beach wrestling, maschile e femminile, fase a gironi (donne 55 kg, 75 kg; uomini 60 kg, 80 kg)

13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 51 kg, 57 kg; uomini 55 kg, 65 kg, 70 kg)

16:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi

16:00 Beach wrestling, gironi e finali (donne 55 kg, 75 kg; uomini 60 kg, 80 kg)

18:00 Pugilato, turni preliminari (donne 51 kg, 57 kg; uomini 55 kg, 65 kg, 70 kg)

Domenica 8 novembre

10:00 Ciclismo su strada, corsa in linea femminile

10:00 Scherma, fioretto individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni femminili

11:00 Tiro con l’arco, individuale maschile, ottavi di finale

11:30 Beach wrestling, fase a gironi (donne 45 kg, 65 kg; uomini 70 kg, 90 kg)

12:00 Ciclismo su strada, corsa in linea maschile

12:00 Futsal femminile, semifinali

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -44 kg, uomini -48 kg)

12:30 Basket 3×3 femminile, quarti di finale

12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -44 kg, uomini -48 kg)

13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 50 kg, 60 kg)

13:20 Basket 3×3 maschile, quarti di finale

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 1-3)

15:00 Tiro con l’arco, individuale maschile, quarti di finale

15:00 Scherma, fioretto individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

15:30 Atletica, finale lancio del martello M

15:35 Atletica, semifinali 100m ostacoli F

15:40 Atletica, finale salto triplo F

15:53 Atletica, semifinali 800m F

15:56 Tiro con l’arco, individuale maschile, semifinali

16:00 Basket 3×3 femminile, quarti di finale

16:00 Beach wrestling, gironi e finali (donne 45 kg, 65 kg; uomini 70 kg, 90 kg)

16:12 Atletica, semifinali 100m F

16:30 Atletica, semifinali 100m M

16:30 Tiro con l’arco, individuale maschile, finale per il bronzo

16:40 Atletica, finale salto con l’asta F

16:44 Tiro con l’arco, individuale maschile, finale per l’oro

16:48 Atletica, semifinali 400m F

16:50 Basket 3×3 maschile, quarti di finale

17:00 Taekwondo, semifinali (donne -44 kg, uomini -48 kg)

17:06 Atletica, semifinali 400m M

17:10 Atletica, finale lancio del disco F

17:20 Atletica, finale salto in lungo M

17:25 Atletica, finale 3000m M

17:48 Atletica, finale 2000m siepi F

18:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 50 kg, 60 kg)

18:00 Taekwondo, finali (donne -44 kg, uomini -48 kg)

18:07 Atletica, finale 100m ostacoli F

18:16 Atletica, finale 100m F

18:25 Atletica, finale 100m M

Lunedì 9 novembre

10:00 Scherma, fioretto individuale maschile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

10:30 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare

11:00 Tiro con l’arco, individuale femminile, ottavi di finale

11:00 Atletica, finale lancio del giavellotto F

11:05 Atletica, finale 2000m siepi M

11:25 Atletica, finale 3000m F

11:30 Ginnastica artistica, finale a squadre maschile

11:35 Atletica, finale getto del peso M

11:50 Atletica, semifinali 800 M

12:00 Futsal maschile, semifinali

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -49 kg, uomini -55 kg)

12:10 Atletica, semifinali 400m ostacoli M

12:25 Atletica, finale salto in alto M

12:30 Atletica, semifinali 400m ostacoli F

12:30 Basket 3×3 femminile, semifinali

12:35 Atletica, finale lancio del disco M

12:40 Atletica, finale salto in lungo F

12:48 Atletica, finale 1500m M

12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -49 kg, uomini -55 kg)

13:00 Atletica, semifinali 110m ostacoli M

13:00 Pugilato, maschile, quarti di finale (55 kg, 65 kg)

13:07 Atletica, finale 400m F

13:20 Basket 3×3 maschile, semifinali

13:25 Atletica, finale 400m M

13:35 Atletica, finale 800m F

13:45 Atletica, finale 110m ostacoli M

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 4-6)

15:00 Tiro con l’arco, individuale femminile, quarti di finale

15:00 Scherma, fioretto individuale maschile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

15:56 Tiro con l’arco, individuale femminile, semifinali

16:00 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare

16:00 Basket 3×3 femminile, finale per il bronzo

16:25 Basket 3×3 maschile, finale per il bronzo

16:30 Tiro con l’arco, individuale femminile, finale per il bronzo

16:44 Tiro con l’arco, individuale femminile, finale per l’oro

16:50 Basket 3×3 femminile, finale per l’oro

17:00 Taekwondo, semifinali (donne -49 kg, uomini -55 kg)

17:15 Basket 3×3 maschile, finale per l’oro

18:00 Ginnastica artistica, finale a squadre femminile

18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (51 kg, 57 kg)

18:00 Taekwondo, finali (donne -49 kg, uomini -55 kg)

Martedì 10 novembre

10:00 Ciclismo su strada, cronometro individuale femminile

10:00 Scherma, spada individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

10:30 Tiro con l’arco, squadre miste, ottavi di finale

11:00 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare

11:00 Atletica, finale lancio del martello F

11:03 Atletica, finale 5000m marcia M

11:10 Atletica, finale getto del peso F

11:15 Atletica, finale salto con l’asta M

11:30 Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile

11:35 Atletica, finale 5000m marcia F

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)

12:15 Atletica, semifinali 200m M

12:20 Atletica, finale salto in alto F

12:30 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale maschile

12:35 Atletica, semifinali 200m F

12:45 Atletica, finale salto triplo M

12:50 Atletica, finale lancio del giavellotto M

12:55 Atletica, finale 400m ostacoli M

13:00 Pugilato, maschile, quarti di finale (50 kg, 60 kg, 70 kg)

13:05 Atletica, finale 400m ostacoli F

13:12 Taekwondo, quarti di finale (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)

13:15 Atletica, finale 800m M

13:25 Atletica, finale 200m M

13:35 Atletica, finale 200m F

13:45 Atletica, finale 1500m F

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 7-9)

15:00 Tiro con l’arco, squadre miste, quarti di finale

15:00 Scherma, spada individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

16:30 Tiro con l’arco, squadre miste, semifinali

17:00 Taekwondo, semifinali (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)

17:15 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale femminile

17:24 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per il bronzo

17:42 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per l’oro

18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (48 kg, 54 kg, 60 kg)

18:30 Taekwondo, finali (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)

Mercoledì 11 novembre

10:00 Scherma, spada individuale maschile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

11:00 Beach handball maschile e femminile, quarti di finale

12:00 Futsal femminile, finale per il bronzo

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)

13:00 Pugilato, semifinali (donne 51 kg, 57 kg; uomini 50 kg, 60 kg, 70 kg)

13:12 Taekwondo, quarti di finale (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 10-12)

15:00 Scherma, spada individuale maschile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

16:00 Futsal femminile, finale per l’oro

17:00 Taekwondo, semifinali (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)

18:00 Ginnastica artistica, finale a squadre miste

18:00 Pugilato, semifinali (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 55 kg, 65 kg)

18:30 Taekwondo, finali (donne +63 kg; uomini -73 kg, +73 kg)

Giovedì 12 novembre

11:00 Beach handball maschile e femminile, semifinali

11:30 Scherma, sciabola individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

12:00 Futsal maschile, finale per il bronzo

12:00 Break dance, B-Girls: preselezione e girone all’italiana

12:00 Taekwondo, squadre miste, quarti di finale

13:00 Pugilato, finali (donne 51 kg, 57 kg; uomini 50 kg, 60 kg, 70 kg)

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 13-15, regate finali)

15:00 Scherma, sciabola individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

16:00 Futsal maschile, finale per l’oro

16:00 Break dance, B-Boys: preselezione e girone all’italiana

16:00 Taekwondo, squadre miste, semifinali

17:20 Taekwondo, squadre miste, finale per il bronzo

17:45 Taekwondo, squadre miste, finale

18:00 Pugilato, finali (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 55 kg, 65 kg)

Venerdì 13 novembre

10:00 Scherma, sciabola individuale maschile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

10:30 Beach handball femminile, finale per il bronzo

11:00 Break dance, B-Girls e B-Boys: quarti di finale, semifinali, finali per il bronzo e per l’oro

11:30 Beach handball maschile, finale per il bronzo

12:15 Scherma, sciabola individuale maschile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

12:30Beach handball femminile, finale per l’oro

13:30 Beach handball maschile, finale per l’oro

19:30 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (gare da definire).

Diretta streaming: Rai Play (gare da definire), Olympic Channel (tutte le gare).