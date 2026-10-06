Calendario Nations League calcio oggi: orari partite 6 ottobre, dove vederle in tv e streaming

La prima maxi tornata di partite della fase a gironi della Nations League di calcio è in dirittura d’arrivo. In questa giornata infatti si chiuderà la grande finestra dedicata alle nazionali, che torneranno poi in scena a metà novembre.

In questo martedì 6 ottobre, saranno tantissime le gare in agenda: si partirà alle 16.00 con il match fra Kazakistan e Far Oer per poi proseguire dalle ore 20.45 con numerose gare, fra cui Croazia-Spagna e Inghilterra-Cechia.

Come seguire i match in tv? Kazakistan-Far Oer sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky Go. Dalle ore 20.45 sarà attiva, sempre su Sky Sport Calcio, l’opzione Diretta Gol per vedere tutte insieme le partite della serata, anche in streaming su NOW e Sky Go. La gara Croazia-Spagna sarà visibile singolarmente e gratuitamente in tv sul Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity e in abbonamento su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go, mentre Inghilterra-Cechia sarà visibile singolarmente su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e Sky Go.

Martedì 6 ottobre

Ore 16.00 Kazakistan-Far Oer – Diretta tv su Sky Sport Calcio

Ore 20.45 Croazia-Spagna – Diretta tv in chiaro su Canale 20 e in abbonamento su Sky Sport Uno

Ore 20.45 Moldavia-Slovacchia

Ore 20.45 Lussemburgo-Bulgaria

Ore 20.45 Bielorussia-Finlandia

Ore 20.45 Albania-San Marino

Ore 20.45 Estonia-Irlanda

Ore 20.45 Inghilterra-Cechia – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 20.45 Scozia-Slovenia

Ore 20.45 Svizzera-Macedonia del Nord

Ore 20.45 Diretta Gol Nations League – Diretta tv su Sky Sport Calcio

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Kazakistan-Far Oer in diretta tv su Sky Sport Calcio, Croazia-Spagna in diretta tv in chiaro su Canale 20 e in abbonamento su Sky Sport Uno, Inghilterra-Cechia in diretta tv su Sky Sport Arena, Diretta Gol Nations League in diretta tv su Sky Sport Calcio

Diretta streaming: tutte le partite sui canali Sky, compresa l’opzione Diretta Gol, in diretta su NOW e Sky Go, la partita fra Croazia e Spagna in diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity