Calcio
Calendario Nations League calcio oggi: orari partite 5 ottobre, dove vederle in tv e streaming
La Nations League di calcio non si ferma. La competizione per nazioni che sta vivendo il suo primo intenso giro di partite, per ogni singolo girone di ogni singola fascia, è pronta a tornare in campo anche questa sera.
In questo lunedì 5 ottobre, saranno tantissime le partite in agenda: alle 18.00 aprirà il programma Cipro-Lettonia, mentre alle ore 20.45 il piatto forte sarà rappresentato dalla gara interna dell’Italia che riceverà la Turchia dopo averla battuta pochi giorni fa in trasferta con lo score di 4-1 cercando anche di capire quale sarà il risultato del match tra Francia e Belgio.
Come seguire i match in tv? Cipro-Lettonia sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Calcio e in diretta streaming su NOW e Sky, così come come Francia-Belgio che però andrà in diretta su Sky Sport Uno. Dalle 20.45 sulla pay tv e sulle piattaforme streaming prima indicate vi sarà anche l’opzione Diretta Gol, mentre la partita dell’Italia sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming gratuita su Rai Play.
Lunedì 5 ottobre
Ore 18.00 Cipro-Lettonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio
Ore 20.45 Romania-Svezia
Ore 20.45 Bosnia Erzegovina-Polonia
Ore 20.45 Montenegro-Armenia
Ore 20.45 Ucraina-Ungheria
Ore 20.45 Irlanda del Nord-Georgia
Ore 20.45 Italia-Turchia – Diretta tv in chiaro su Rai 1
Ore 20.45 Diretta Gol Nations League – Diretta tv su Sky Sport Calcio
Ore 20.45 Francia-Belgio – Diretta tv su Sky Sport Uno
PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING
Diretta tv: Cipro-Lettonia in diretta tv su Sky Sport Calcio, Italia-Turchia in diretta tv in chiaro su Rai 1, Francia-Belgio in diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta Gol Nations League in diretta tv su Sky Sport Calcio
Diretta streaming: tutte le partite sui canali Sky, compresa l’opzione Diretta Gol, in diretta su NOW e Sky Go, la partita fra Italia e Turchia in diretta streaming gratuita su Rai Play