Lotta
Calendario Mondiali lotta 2026: programma, orari, tv, streaming
Inizieranno nel fine settimana i Mondiali 2026 di lotta, in programma ad Astana, in Kazakistan, da sabato 24 ottobre a domenica 1° novembre: saranno infatti ben 9 le giornate di gare nelle quali verranno distribuite le 30 categorie di peso di greco-romana, femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine.
I Mondiali senior 2026 erano stati assegnati a Manama (Bahrain), ed erano previsti dal 5 al 13 settembre, ma il Bureau della United World Wrestling, dopo un’attenta valutazione della situazione geopolitica ha deciso di cambiare sede. La UWW e la Federazione del Bahrein inizialmente avevano rilasciato una dichiarazione congiunta, annunciando il rinvio dell’evento, poi però si è optato per un cambio di sede e la scelta è ricaduta su Astana, in Kazakistan.
Le gare si disputeranno alla Barys Arena, dove si ritorna a distanza di 7 anni dalla rassegna iridata del 2019, a cui presero parte quasi 1000 lottatori: quell’edizione fu una delle più affollate di sempre, e nei 9 giorni di gare di quest’anno si punta ad una partecipazione ancora più ampia. Saranno tre gli italiani in gara: nella greco-romana ci saranno Luca Dariozzi negli 82 kg e Danila Sotnikov nei 130 kg, mentre nello stile libero sarà impegnato Benjamin Honis nei 97 kg.
Di seguito il programma completo della rassegna iridata con l’indicazione dell’ora italiana. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su UWW+.
CALENDARIO MONDIALI LOTTA 2026
Sabato 24 ottobre
10.30-14.30 Qualificazioni greco-romana 55-72-77-87kg
18.00-19.30 Semifinali greco-romana 55-72-77-87kg
Domenica 25 ottobre
10.30-14.30 Qualificazioni greco-romana 63-67-82-97kg
10.30-14.30 Ripescaggi greco-romana 55-72-77-87kg
16.45-17.45 Semifinali greco-romana 63-67-82-97kg
18.00-21.00 Finali greco-romana 55-72-77-87kg
Lunedì 26 ottobre
10.30-14.30 Qualificazioni greco-romana 60-130kg e lotta femminile 55-62kg
10.30-14.30 Ripescaggi greco-romana 63-67-82-97kg
16.45-17.45 Semifinali greco-romana 60-130kg e lotta femminile 55-62kg
18.00-21.00 Finali greco-romana 63-67-82-97kg
Martedì 27 ottobre
10.30-14.30 Qualificazioni lotta femminile 50-53-65-76kg
10.30-14.30 Ripescaggi greco-romana 60-130kg e lotta femminile 55-62kg
16.45-17.45 Semifinali lotta femminile 50-53-65-76kg
18.00-21.00 Finali greco-romana 60-130kg e lotta femminile 55-62kg
Mercoledì 28 ottobre
10.30-14.30 Qualificazioni lotta femminile 57-59-68-72kg
10.30-14.30 Ripescaggi lotta femminile 50-53-65-76kg
16.45-17.45 Semifinali lotta femminile 57-59-68-72kg
18.00-21.00 Finali lotta femminile 50-53-65-76kg
Giovedì 29 ottobre
10.30-14.30 Qualificazioni stile libero 70-79-86-125kg
10.30-14.30 Ripescaggi lotta femminile 57-59-68-72kg
16.45-17.45 Semifinali stile libero 70-79-86-125kg
18.00-21.00 Finali lotta femminile 57-59-68-72kg
Venerdì 30 ottobre
10.30-14.30 Qualificazioni stile libero 57-74-92kg
10.30-14.30 Ripescaggi stile libero 70-79-86-125kg
17.00-17.45 Semifinali stile libero 57-74-92kg
18.00-21.00 Finali stile libero 70-79-86-125kg
Sabato 31 ottobre
10.30-14.30 Qualificazioni stile libero 61-65-97kg
10.30-14.30 Ripescaggi stile libero 57-74-92kg
17.00-17.45 Semifinali stile libero 61-65-97kg
18.00-20.30 Finali stile libero 57-74-92kg
Domenica 1° novembre
16.30-17.30 Ripescaggi stile libero 61-65-97kg
18.00-20.30 Finali stile libero 61-65-97kg
PROGRAMMA MONDIALI LOTTA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.