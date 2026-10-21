Calendario Mondiali lotta 2026: programma, orari, tv, streaming

Inizieranno nel fine settimana i Mondiali 2026 di lotta, in programma ad Astana, in Kazakistan, da sabato 24 ottobre a domenica 1° novembre: saranno infatti ben 9 le giornate di gare nelle quali verranno distribuite le 30 categorie di peso di greco-romana, femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine.

I Mondiali senior 2026 erano stati assegnati a Manama (Bahrain), ed erano previsti dal 5 al 13 settembre, ma il Bureau della United World Wrestling, dopo un’attenta valutazione della situazione geopolitica ha deciso di cambiare sede. La UWW e la Federazione del Bahrein inizialmente avevano rilasciato una dichiarazione congiunta, annunciando il rinvio dell’evento, poi però si è optato per un cambio di sede e la scelta è ricaduta su Astana, in Kazakistan.

Le gare si disputeranno alla Barys Arena, dove si ritorna a distanza di 7 anni dalla rassegna iridata del 2019, a cui presero parte quasi 1000 lottatori: quell’edizione fu una delle più affollate di sempre, e nei 9 giorni di gare di quest’anno si punta ad una partecipazione ancora più ampia. Saranno tre gli italiani in gara: nella greco-romana ci saranno Luca Dariozzi negli 82 kg e Danila Sotnikov nei 130 kg, mentre nello stile libero sarà impegnato Benjamin Honis nei 97 kg.

Di seguito il programma completo della rassegna iridata con l’indicazione dell’ora italiana. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su UWW+.

CALENDARIO MONDIALI LOTTA 2026

Sabato 24 ottobre

10.30-14.30 Qualificazioni greco-romana 55-72-77-87kg

18.00-19.30 Semifinali greco-romana 55-72-77-87kg

Domenica 25 ottobre

10.30-14.30 Qualificazioni greco-romana 63-67-82-97kg

10.30-14.30 Ripescaggi greco-romana 55-72-77-87kg

16.45-17.45 Semifinali greco-romana 63-67-82-97kg

18.00-21.00 Finali greco-romana 55-72-77-87kg

Lunedì 26 ottobre

10.30-14.30 Qualificazioni greco-romana 60-130kg e lotta femminile 55-62kg

10.30-14.30 Ripescaggi greco-romana 63-67-82-97kg

16.45-17.45 Semifinali greco-romana 60-130kg e lotta femminile 55-62kg

18.00-21.00 Finali greco-romana 63-67-82-97kg

Martedì 27 ottobre

10.30-14.30 Qualificazioni lotta femminile 50-53-65-76kg

10.30-14.30 Ripescaggi greco-romana 60-130kg e lotta femminile 55-62kg

16.45-17.45 Semifinali lotta femminile 50-53-65-76kg

18.00-21.00 Finali greco-romana 60-130kg e lotta femminile 55-62kg

Mercoledì 28 ottobre

10.30-14.30 Qualificazioni lotta femminile 57-59-68-72kg

10.30-14.30 Ripescaggi lotta femminile 50-53-65-76kg

16.45-17.45 Semifinali lotta femminile 57-59-68-72kg

18.00-21.00 Finali lotta femminile 50-53-65-76kg

Giovedì 29 ottobre

10.30-14.30 Qualificazioni stile libero 70-79-86-125kg

10.30-14.30 Ripescaggi lotta femminile 57-59-68-72kg

16.45-17.45 Semifinali stile libero 70-79-86-125kg

18.00-21.00 Finali lotta femminile 57-59-68-72kg

Venerdì 30 ottobre

10.30-14.30 Qualificazioni stile libero 57-74-92kg

10.30-14.30 Ripescaggi stile libero 70-79-86-125kg

17.00-17.45 Semifinali stile libero 57-74-92kg

18.00-21.00 Finali stile libero 70-79-86-125kg

Sabato 31 ottobre

10.30-14.30 Qualificazioni stile libero 61-65-97kg

10.30-14.30 Ripescaggi stile libero 57-74-92kg

17.00-17.45 Semifinali stile libero 61-65-97kg

18.00-20.30 Finali stile libero 57-74-92kg

Domenica 1° novembre

16.30-17.30 Ripescaggi stile libero 61-65-97kg

18.00-20.30 Finali stile libero 61-65-97kg

PROGRAMMA MONDIALI LOTTA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.