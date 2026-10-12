Ciclismo
Calendario Mondiali ciclismo su pista 2026: programma, orari, tv, streaming
Esistono momenti per i quali ci si allena per una stagione e che, per numerosi atleti, possono valere il senso di una carriera. Iniziano mercoledì 14 ottobre e si concludono domenica 18 i Mondiali di ciclismo su pista, competizione che si svolgerà a Shanghai.
La rassegna iridata prevede l’assegnazione di ventidue titoli: undici in campo maschile e altrettanti in campo femminile. Piatto forte del menù di una competizione che promette spettacolo di altissimo livello saranno le sei specialità olimpiche: keirin, madison, omnium, sprint, team sprint e inseguimento a squadre.
L’Italia si presenta ai nastri di partenza della manifestazione con un organico che punta a migliorare il medagliere ottenuto lo scorso anno. Nell’edizione 2025 che si è svolta a Santiago del Cile gli azzurri avevano finito al terzo posto grazie agli ori conquistati nella corsa a eliminazione maschile da Elia Viviani e nell’inseguimento a squadre femminile. Il bilancio era stato completato dal bronzo ottenuto dal duo Guazzini-Consonni nella madison.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026
Mercoledì 14 ottobre
Inseguimento a squadre donne, qualificazioni (ore 04:30)
Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni (ore 06:29)
Team sprint donne, qualificazioni (ore 08:33)
Team sprint uomini, qualificazioni (ore 09:30)
Team sprint donne, primo turno (ore 12:35)
Team sprint uomini, primo turno (ore 12:43)
Scratch donne (ore 12:59)
Inseguimento a squadre uomini, primo turno (ore 13:17)
Team sprint donne, finali (ore 13:55)
Team sprint uomini, finali (ore 14:05)
Giovedì 15 ottobre
Keirin uomini, primo turno (ore 06:00)
Sprint donne, qualificazioni (ore 06:27)
Keirin uomini, recuperi del primo turno (ore 07:18)
Sprint donne, sedicesimi di finale (ore 07:45)
Keirin uomini, quarti di finale (ore 08:23)
Sprint donne, ottavi di finale (ore 08:37)
Inseguimento a squadre donne, primo turno (ore 11:05)
Sprint donne, quarti di finale – gara 1 (ore 11:33)
Keirin uomini, semifinali (ore 11:49)
Inseguimento a squadre uomini, finali (ore 12:00)
Sprint donne, quarti di finale – gara 2 (ore 12:14)
Corsa a eliminazione donne (ore 12:30)
Sprint donne, quarti di finale – gara decisiva (ore 12:52)
Keirin uomini, finale 7°-12° posto (ore 13:18)
Keirin uomini, finale 1°-6° posto (ore 13:25)
Scratch uomini (ore 13:30)
Inseguimento a squadre donne, finali (ore 13:48)
Venerdì 16 ottobre
Cronometro uomini, qualificazioni (ore 06:00)
Omnium donne, scratch – 1ª prova (ore 06:35)
Inseguimento individuale uomini, qualificazioni (ore 06:57)
Omnium donne, tempo race – 2ª prova (ore 08:37)
Corsa a punti uomini (ore 11:05)
Sprint donne, semifinali – gara 1 (ore 11:57)
Omnium donne, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 12:07)
Sprint donne, semifinali – gara 2 (ore 12:27)
Cronometro uomini, finale (ore 12:37)
Inseguimento individuale uomini, finali (ore 13:15)
Sprint donne, finali – gara 1 (ore 13:30)
Omnium donne, corsa a punti – 4ª prova (ore 13:40)
Sprint donne, finali – gara 2 (ore 14:12)
Sprint donne, finali – gara decisiva (ore 14:40)
Sabato 17 ottobre
Cronometro donne, qualificazioni (ore 05:00)
Sprint uomini, qualificazioni (ore 05:39)
Omnium uomini, scratch – 1ª prova (ore 06:27)
Sprint uomini, sedicesimi di finale (ore 06:45)
Inseguimento individuale donne, qualificazioni (ore 07:23)
Sprint uomini, ottavi di finale (ore 08:46)
Omnium uomini, tempo race – 2ª prova (ore 09:05)
Cronometro donne, finale (ore 11:35)
Sprint uomini, quarti di finale – gara 1 (ore 12:01)
Madison donne (ore 12:17)
Omnium uomini, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 13:01)
Sprint uomini, quarti di finale – gara 2 (ore 13:23)
Inseguimento individuale donne, finali (ore 13:59)
Sprint uomini, quarti di finale – gara decisiva (ore 14:17)
Omnium uomini, corsa a punti – 4ª prova (ore 14:23)
Domenica 18 ottobre
Sprint uomini, semifinali – gara 1 (ore 05:00)
Keirin donne, primo turno (ore 05:08)
Sprint uomini, semifinali – gara 2 (ore 05:35)
Keirin donne, recuperi del primo turno (ore 05:53)
Sprint uomini, semifinali – gara decisiva (ore 06:07)
Keirin donne, quarti di finale (ore 07:35)
Sprint uomini, finali – gara 1 (ore 07:49)
Corsa a punti donne (ore 07:59)
Keirin donne, semifinali (ore 08:36)
Corsa a eliminazione uomini (ore 08:45)
Sprint uomini, finali – gara 2 (ore 09:07)
Keirin donne, finale 7°-12° posto (ore 09:37)
Keirin donne, finale 1°-6° posto (ore 09:44)
Sprint uomini, finali – gara decisiva (ore 09:49)
Madison uomini (ore 10:03)
DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport