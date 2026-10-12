Calendario Mondiali ciclismo su pista 2026: programma, orari, tv, streaming

Esistono momenti per i quali ci si allena per una stagione e che, per numerosi atleti, possono valere il senso di una carriera. Iniziano mercoledì 14 ottobre e si concludono domenica 18 i Mondiali di ciclismo su pista, competizione che si svolgerà a Shanghai.

La rassegna iridata prevede l’assegnazione di ventidue titoli: undici in campo maschile e altrettanti in campo femminile. Piatto forte del menù di una competizione che promette spettacolo di altissimo livello saranno le sei specialità olimpiche: keirin, madison, omnium, sprint, team sprint e inseguimento a squadre.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza della manifestazione con un organico che punta a migliorare il medagliere ottenuto lo scorso anno. Nell’edizione 2025 che si è svolta a Santiago del Cile gli azzurri avevano finito al terzo posto grazie agli ori conquistati nella corsa a eliminazione maschile da Elia Viviani e nell’inseguimento a squadre femminile. Il bilancio era stato completato dal bronzo ottenuto dal duo Guazzini-Consonni nella madison.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Mercoledì 14 ottobre

Inseguimento a squadre donne, qualificazioni (ore 04:30)

Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni (ore 06:29)

Team sprint donne, qualificazioni (ore 08:33)

Team sprint uomini, qualificazioni (ore 09:30)

Team sprint donne, primo turno (ore 12:35)

Team sprint uomini, primo turno (ore 12:43)

Scratch donne (ore 12:59)

Inseguimento a squadre uomini, primo turno (ore 13:17)

Team sprint donne, finali (ore 13:55)

Team sprint uomini, finali (ore 14:05)

Giovedì 15 ottobre

Keirin uomini, primo turno (ore 06:00)

Sprint donne, qualificazioni (ore 06:27)

Keirin uomini, recuperi del primo turno (ore 07:18)

Sprint donne, sedicesimi di finale (ore 07:45)

Keirin uomini, quarti di finale (ore 08:23)

Sprint donne, ottavi di finale (ore 08:37)

Inseguimento a squadre donne, primo turno (ore 11:05)

Sprint donne, quarti di finale – gara 1 (ore 11:33)

Keirin uomini, semifinali (ore 11:49)

Inseguimento a squadre uomini, finali (ore 12:00)

Sprint donne, quarti di finale – gara 2 (ore 12:14)

Corsa a eliminazione donne (ore 12:30)

Sprint donne, quarti di finale – gara decisiva (ore 12:52)

Keirin uomini, finale 7°-12° posto (ore 13:18)

Keirin uomini, finale 1°-6° posto (ore 13:25)

Scratch uomini (ore 13:30)

Inseguimento a squadre donne, finali (ore 13:48)

Venerdì 16 ottobre

Cronometro uomini, qualificazioni (ore 06:00)

Omnium donne, scratch – 1ª prova (ore 06:35)

Inseguimento individuale uomini, qualificazioni (ore 06:57)

Omnium donne, tempo race – 2ª prova (ore 08:37)

Corsa a punti uomini (ore 11:05)

Sprint donne, semifinali – gara 1 (ore 11:57)

Omnium donne, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 12:07)

Sprint donne, semifinali – gara 2 (ore 12:27)

Cronometro uomini, finale (ore 12:37)

Inseguimento individuale uomini, finali (ore 13:15)

Sprint donne, finali – gara 1 (ore 13:30)

Omnium donne, corsa a punti – 4ª prova (ore 13:40)

Sprint donne, finali – gara 2 (ore 14:12)

Sprint donne, finali – gara decisiva (ore 14:40)

Sabato 17 ottobre

Cronometro donne, qualificazioni (ore 05:00)

Sprint uomini, qualificazioni (ore 05:39)

Omnium uomini, scratch – 1ª prova (ore 06:27)

Sprint uomini, sedicesimi di finale (ore 06:45)

Inseguimento individuale donne, qualificazioni (ore 07:23)

Sprint uomini, ottavi di finale (ore 08:46)

Omnium uomini, tempo race – 2ª prova (ore 09:05)

Cronometro donne, finale (ore 11:35)

Sprint uomini, quarti di finale – gara 1 (ore 12:01)

Madison donne (ore 12:17)

Omnium uomini, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 13:01)

Sprint uomini, quarti di finale – gara 2 (ore 13:23)

Inseguimento individuale donne, finali (ore 13:59)

Sprint uomini, quarti di finale – gara decisiva (ore 14:17)

Omnium uomini, corsa a punti – 4ª prova (ore 14:23)

Domenica 18 ottobre

Sprint uomini, semifinali – gara 1 (ore 05:00)

Keirin donne, primo turno (ore 05:08)

Sprint uomini, semifinali – gara 2 (ore 05:35)

Keirin donne, recuperi del primo turno (ore 05:53)

Sprint uomini, semifinali – gara decisiva (ore 06:07)

Keirin donne, quarti di finale (ore 07:35)

Sprint uomini, finali – gara 1 (ore 07:49)

Corsa a punti donne (ore 07:59)

Keirin donne, semifinali (ore 08:36)

Corsa a eliminazione uomini (ore 08:45)

Sprint uomini, finali – gara 2 (ore 09:07)

Keirin donne, finale 7°-12° posto (ore 09:37)

Keirin donne, finale 1°-6° posto (ore 09:44)

Sprint uomini, finali – gara decisiva (ore 09:49)

Madison uomini (ore 10:03)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport