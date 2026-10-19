Pattinaggio Artistico
Calendario Grand Prix pattinaggio artistico 2026: tutte le date e dove si svolgono le finali
La stagione 2026/2027 di pattinaggio si appresta, finalmente, a cominciare. Dopo la lunga trafila dedicata al circuito Junior e gli eventi della pre-season, questo fine settimana si alzerà il sipario sul Grand Prix 2026-2027 con il primo appuntamento del calendario, il Grand Prix de France, in scena in quel di Angers dal 23 al 25 ottobre.
Si tratterà dell’atto inaugurale della competizione itinerante, il primo di cinque tappe di qualificazione, a cui seguiranno ovviamente anche le Finali, quest’anno pianificate in Cina, precisamente in quel di Chongqing, in cui saranno sicuramente della partita i danzatori azzurri Zoe Bianchi-Daniel Basile, qualificatosi passando dal Grand Prix Junior.
Ma quali saranno gli altri eventi della rassegna? Dopo la Francia, la carovana si sposterà a Kelowna, in Nord America, dove ci sarà Skate Canada dal 30 ottobre al 1 novembre. Si punterà poi verso l’oriente con la Cup Of China (6-8 novembre) allestita a Shenzen. Seguirà quindi Skate America (13-15 novembre), previsto ad Everett.
Si passerà dunque nuovamente dall’Europa con il penultimo appuntamento, il Finlandia Trophy, atteso nella capitale Helsinki dal 20-27 novembre. La prima fase si chiuderà invece in Giappone, nello specifico a Tokyo, per il NHK Trophy (27-29 novembre). Dopo due settimane, sarà la volta delle Finali, programmate dal 10 al 12 dicembre.
CALENDARIO GRAND PRIX 2026-2027 PATTINAGGIO ARTISTICO
Angers (23-25 Ottobre) GRAND PRIX DE FRANCE
Kelowna (30 Ottobre-1 Novembre) SKATE CANADA
Shenzen (6-8 Novembre) CUP OF CHINA
Everett (13-15 Novembre) SKATE AMERICA
Helsinki (20-22 Novembre) FINLANDIA TROPHY
Tokyo (27-29 Novembre) NHK TROPHY
Chongqing (Dec 10th-13th) FINALI, CATEGORIA JUNIOR COMPRESA