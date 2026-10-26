Curling
Calendario Europei curling 2026: programma, orari, tv, streaming
Gli Europei senior 2026 di curling si svolgeranno ad Ostrava, in Cechia, da martedì 27 ottobre a domenica 1° novembre: saranno dodici i Paesi in gara sia tra gli uomini che tra le donne, suddivisi nella prima fase in due gironi da sei squadre, con la seconda fase ad eliminazione diretta con semifinali e finali.
Per quanto concerne il torneo maschile l’Italia nella prima fase è inserita nel Girone A con Austria, Belgio, Germania, Scozia e Paesi Bassi, mentre per quel che riguarda il torneo femminile le azzurre sono state sorteggiate nel Gruppo A con Cechia, Germania, Lettonia, Norvegia e Svizzera.
Gli Europei 2026 di curling saranno trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD per alcune partite da definire. Diretta streaming gratuita su Rai Play ed in abbonamento su Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus, The Curling Channel. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match dell’Italia.
CALENDARIO MASCHILE EUROPEI CURLING 2026
Mercoledì 28 ottobre 2026
08:30: Austria-Belgio, Italia-Germania, Svezia-Norvegia, Scozia-Paesi Bassi
12:00: Polonia-Cechia, Spagna-Svizzera
15:30: Belgio-Scozia, Austria-Italia
19:00: Svezia-Spagna, Germania-Paesi Bassi, Cechia-Svizzera, Norvegia-Polonia
Giovedì 29 ottobre 2026
14:00: Germania-Scozia, Paesi Bassi-Austria, Italia-Belgio, Polonia-Spagna, Svizzera-Svezia
18:30: Norvegia-Cechia
Venerdì 30 ottobre 2026
09:30: Scozia-Austria, Paesi Bassi-Italia, Belgio-Germania
14:00: Spagna-Norvegia, Polonia-Svizzera, Cechia-Svezia
18:30: Belgio-Paesi Bassi
Sabato 31 ottobre 2026
09:30: Svezia-Polonia, Scozia-Italia, Svizzera-Norvegia, Austria-Germania, Spagna-Cechia
18:30: Semifinali
Domenica 1° novembre 2026
14:00: Finali
CALENDARIO FEMMINILE EUROPEI CURLING 2026
Martedì 27 ottobre 2026
19:00: Danimarca-Scozia, Svezia-Estonia, Turchia-Lituania, Svizzera-Cechia, Norvegia-Italia
Mercoledì 28 ottobre 2026
08:30: Lettonia-Germania
12:00: Turchia-Scozia, Lituania-Estonia, Svezia-Danimarca
15:30: Lettonia-Norvegia, Germania-Svizzera, Italia-Cechia
19:00: Estonia-Turchia
Giovedì 29 ottobre 2026
09:30: Svizzera-Italia, Lituania-Danimarca, Scozia-Svezia, Germania-Norvegia, Cechia-Lettonia
18:30: Svezia-Lituania, Norvegia-Svizzera, Danimarca-Turchia, Estonia-Scozia
Venerdì 30 ottobre 2026
09:30: Cechia-Germania, Italia-Lettonia
14:00: Scozia-Lituania, Turchia-Svezia
18:30: Norvegia-Cechia, Danimarca-Estonia, Lettonia-Svizzera, Italia-Germania
Sabato 31 ottobre 2026
14:00: Semifinali
Domenica 1° novembre 2026
10:00: Finali
PROGRAMMA EUROPEI CURLING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD per alcune partite da definire.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1-2 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus per alcune partite da definire, The Curling Channel per tutta la competizione.
Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.