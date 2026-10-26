Calendario Europei curling 2026: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei senior 2026 di curling si svolgeranno ad Ostrava, in Cechia, da martedì 27 ottobre a domenica 1° novembre: saranno dodici i Paesi in gara sia tra gli uomini che tra le donne, suddivisi nella prima fase in due gironi da sei squadre, con la seconda fase ad eliminazione diretta con semifinali e finali.

Per quanto concerne il torneo maschile l’Italia nella prima fase è inserita nel Girone A con Austria, Belgio, Germania, Scozia e Paesi Bassi, mentre per quel che riguarda il torneo femminile le azzurre sono state sorteggiate nel Gruppo A con Cechia, Germania, Lettonia, Norvegia e Svizzera.

Gli Europei 2026 di curling saranno trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD per alcune partite da definire. Diretta streaming gratuita su Rai Play ed in abbonamento su Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus, The Curling Channel. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match dell’Italia.

CALENDARIO MASCHILE EUROPEI CURLING 2026

Mercoledì 28 ottobre 2026

08:30: Austria-Belgio, Italia-Germania, Svezia-Norvegia, Scozia-Paesi Bassi

12:00: Polonia-Cechia, Spagna-Svizzera

15:30: Belgio-Scozia, Austria-Italia

19:00: Svezia-Spagna, Germania-Paesi Bassi, Cechia-Svizzera, Norvegia-Polonia

Giovedì 29 ottobre 2026

14:00: Germania-Scozia, Paesi Bassi-Austria, Italia-Belgio, Polonia-Spagna, Svizzera-Svezia

18:30: Norvegia-Cechia

Venerdì 30 ottobre 2026

09:30: Scozia-Austria, Paesi Bassi-Italia, Belgio-Germania

14:00: Spagna-Norvegia, Polonia-Svizzera, Cechia-Svezia

18:30: Belgio-Paesi Bassi

Sabato 31 ottobre 2026

09:30: Svezia-Polonia, Scozia-Italia, Svizzera-Norvegia, Austria-Germania, Spagna-Cechia

18:30: Semifinali

Domenica 1° novembre 2026

14:00: Finali

CALENDARIO FEMMINILE EUROPEI CURLING 2026

Martedì 27 ottobre 2026

19:00: Danimarca-Scozia, Svezia-Estonia, Turchia-Lituania, Svizzera-Cechia, Norvegia-Italia

Mercoledì 28 ottobre 2026

08:30: Lettonia-Germania

12:00: Turchia-Scozia, Lituania-Estonia, Svezia-Danimarca

15:30: Lettonia-Norvegia, Germania-Svizzera, Italia-Cechia

19:00: Estonia-Turchia

Giovedì 29 ottobre 2026

09:30: Svizzera-Italia, Lituania-Danimarca, Scozia-Svezia, Germania-Norvegia, Cechia-Lettonia

18:30: Svezia-Lituania, Norvegia-Svizzera, Danimarca-Turchia, Estonia-Scozia

Venerdì 30 ottobre 2026

09:30: Cechia-Germania, Italia-Lettonia

14:00: Scozia-Lituania, Turchia-Svezia

18:30: Norvegia-Cechia, Danimarca-Estonia, Lettonia-Svizzera, Italia-Germania

Sabato 31 ottobre 2026

14:00: Semifinali

Domenica 1° novembre 2026

10:00: Finali

PROGRAMMA EUROPEI CURLING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per alcune partite da definire.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1-2 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus per alcune partite da definire, The Curling Channel per tutta la competizione.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.